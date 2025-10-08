لە زیقار ژمارەیەک سەرکردەی حزبی بەعس دەستگیر کران

پێش دوو کاتژمێر

دەستەی نیشتمانی بۆ لێپرسینەوە و دادپەروەری ڕایگەیاند، پۆلیسی زیقار و هەواڵگری حەشدی شەعبی، لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنێکی هەواڵگریی ژمارەیەک سەرکردەی باڵای حزبی بەعسیان لە پارێزگای زیقار لە باشووری عێراق دەستگیرکردووە.

چوارشەممە، 8ـی ئۆکتۆبەری 2025، دەستەی نیشتمانی بۆ لێپرسینەوە و دادپەروەری کە بەدواداچوون بۆ کەیسی بەعسییەکان دەکات، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، " لە ئۆپەراسیۆنێکدا ژمارەیەک سەرکردەی باڵای حزبی بەعسیان لەشاری ناسریە دەستگیرکرد، ئەمەش دوای چاودێری وردی جموجۆڵی هەندێک لەو کەسانە هاتووە، کە بە نهێنی کاریان بۆ ڕێکخستنەوەی چالاکییەکانی ئەو لایەنە قەدەغەکراوە دەکرد."

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، "ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی بنبڕکردنی ئایدۆلۆژیا و لایەنگرانی حزبی بەعس دێت و هەروەها لێپرسینەوە لە هەموو ئەو کەسانەی کە تێوەگلاون یان هەوڵی دووبارە ڕێکخستنەوەی ئەم حزبە دەدەن، دەکرێت.

لە مانگی تەممووزی 2016 پەرلەمانی عێراق ڕەشنووسی یاسای قەدەغەکردنی حزبی بەعس چالاکییە ڕەگەزپەرستی و تیرۆریستی و تەکفیرییەکانی پەسەند کرد.

ئەو حزبە نزیکەی چوار دەیە فەرمانەڕەوایی عێراقی کرد، دواتر لەلایەن هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانی لە ساڵی 2003دا هێرشی کرایە سەر و لەناو چوو.