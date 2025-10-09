بانگەشەی هەڵبژاردن بە گەرمیی دەستی پێ کردووە

پێش 38 خولەک

شەقامەکان پڕبوون لە دروشم و وێنەی کاندیدانی بۆ هەلبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.

بانگەشە، وەک مافێک بە کاندیدان دراوە تا هەم لیست و هەمیش خۆیان بەدەنگدەران بناسێنن.

بە بڕوای هەندێک لە چاودێران و شارەزایانی سیاسەت، هەلبژاردنەکان لەسەر ئاستی عێراق سازن و پێویستە دەنگدەران متمانە بەو لایەنەنانە بدەن کە داکۆکی لە مافەکانیان دەکەن.

سەردار قادر، پسپۆری سیاسەت و مامۆستای زانکۆ، بە کوردستان24ـی گوت: دەبێت ئەو پرسیارە لە خۆمان بکەین کێن ئەوانەی دەتوانن لە پەرلەمانی عێراق بەرگریی لە مافەکانمان بکەن؟

کێن ئەوانەی لە ڕوانگەی دەستوورییەوە دەتوانن داخوازیی و شایستەکانمان وەدەست بهێنن؟

کەسێک دەبێتە پەرلەمانتار، دەبێت بتوانێت بەرەنگاری ئەوانە ببێتەوە کە دەیانەوێ قەوارەی هەرێمی کوردستان هەڵوەشێننەوە.

زیرەک کەمال، چاودێری سیاسی، دەڵێت: یەکێتی و یەکدەنگیی بەردی بناغەی سەرکەوتنی کوردە لە بەغدا. نوێنەرانی ئێمە دەبێت پێش هەموو شتێک نوێنەری خەڵکی کوردستان بن و لە پێناو مافە دەستوورییەکانماندا یەکدەنگ و یەکهەڵوێست بن. ئێمە کەس و لایەنمان لە پەرلەمانی عێراقدا هەیە کە پاساو بۆ کارە نایاساییەکانی حکوومەتی عێراق بەرانبەر بەمافە دەستوورییەکانی گەلەکەمان، دەهێننەوە.

پارتی دیموکراتی کوردستان بە دروشمی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان کە سێ بنەمای نووسینی دەستووری عێراقن، بەشداری لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقدا دەکات.

چاودێران لایانوایە، ئەو لایەنەی داکۆکیکاری سەرسەختی مافەکانی خەڵک و پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و جێبەجێکردنی دەستوورە، پێویستە بژاردەی سەرەکیی دەنگدەران بێت.