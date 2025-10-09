یانەی دهۆك راهێنەرێكی نوێ دەستنیشان دەكات

دهۆك لە ماوەی ساڵێك پێنجار راهێنەری تیپەكەی گۆڕیوە

پێش کاتژمێرێک

یانەی دهۆك بەردەوامە لە گۆڕینی راهێنەرەكانی و لە ماوەی ساڵێكدا پێنج راهێنەری گۆڕیوە، دوایین راهێنەر سلێمان رەمەزانە كە دەستلەكاركێشانەوەی راگەیاندووە و 3 راهێنەر بۆ شوێنگرەوەی بەربژێرن، بەڵام نزیكترینیان ئەحمەد سەڵاحە.

یانەی دهۆك لە دەستپێكی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق سەرجەم یارییەكانی دۆڕاندووە، تەنیا لە ماوەی چوار یاریی ئەم وەرزە دوو راهێنەریان گۆڕیوە و لە چەند رۆژی داهاتووش ستافێكی هونەری نوێ لەگەڵ یانەی دهۆك دەستبەكار دەبێت.

سێرجیۆ فاریاس، راهێنەری بەرازیلی لە هاوینی ئەمساڵ وەكو راهێنەری یانەی دهۆك دەستبەكاربوو، بەڵام دوای 43 رۆژ لەگەڵ یانەكە دوورخرایەوە، دواتر بۆ جاری دووەم ساڵێك سلێمان رەمەزان لە ماوەی كەمتر لە ساڵێك وەكو راهێنەری یانەی دهۆك دەستبەكاربوو، ئەویش دوای 16 رۆژ دەستلەكاركێشانەوەی راگەیاند.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، سێ راهێنەر بۆ شوێنگرەوەی سلێمان رەمەزان بەربژێرن كە پێكهاتوون لە ئەحمەد سەڵاح، عەبدولغەنی شەهد و عەدنان حەمەد، بەڵام ئەحمەد سەڵاح نزیكترین راهێنەرە بۆ سەركردایەتیكردنی هەڵۆیەكانی بادینان كە پێشتر راهێنەری یانەكانی هەولێر و زاخۆش بووە.