پارێزگاری سلێمانی سوپاسی نێچیرڤان بارزانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی سوپاسی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات لە مکوڕبوونی بۆ هەڵگرتنی گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی.

پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی لەبارەی هەوڵی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ هەڵگرتنی گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی دەڵێت: لەگەڵ ئەو هەوڵ و لێکتێگەیشتنە بەردەوامانەی ماوەکانی ڕابردودا پەیوەست بە کردنەوەی ئاسمانی تورکیا بە ڕووی گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی و دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی هێڵی ئاسمانیی تورکش ئێرلاین، لە ئارادابوون و بڕیاربوو ڕۆژی 3ـی ئەم مانگە ئابڵوقەی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی هەڵبگیرێت، کۆمپانیاو دامەزراوە گەشتیاریی و فڕۆکەوانییەکان ڕاسپێردرابوون خۆیان بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتەکان ئامادەبکەن، بەڵام لەو ڕۆژەدا چاوڕواننەکراوانە ماوەی ئابڵوقەکە درێژکرایەوە.

هەڤاڵ ئەبوبەکر دەڵێت: ئەمڕۆ لە دیداری سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆککۆماری تورکیادا، ئەم بابەتە بە پشتیوانیکردنی گشت هەوڵەکانی پێشووی هەموو دڵسۆزان و بەداکۆکیکردن و داواکاریی مکوڕانەی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان خرایەوە بەر باس و بەسوپاسەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بڕیاری لابردنی گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی دا، لە ئێستادا چاوەڕوانی گەیشتنی نامەی ئەلیکترۆنیی دەسەڵاتیی فڕۆکەوانیی تورکیا (نۆ تام)ـین بۆ دەسەڵاتی فڕکەوانیی عێراقی فیدراڵ و بگاتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی.

دەڵێت: بە ناوی پارێزگای سلێمانییەوە سوپاسی هەموو هەوڵەکانی بسەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەوڵەتی تورکیا و تەواوی ئەو دڵسۆزانە دەکەین کە لە ئێستاو ڕابردوودا لە هەوڵی بەردەوامدابوون بۆ کۆتایهێنان بە ئابڵوقەی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی