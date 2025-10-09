ترەمپ: بە هاوکاری چەند وڵاتێک سەرپەرشتیی ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەززە دەکەین

پێش 50 خولەک

سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند: سەردانی میسر دەکات بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەیەک بۆ واژۆکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەززە. جەختی لەوە کردەوە، بە هاوکاری چەند وڵاتێک سەرپەرشتیی ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەززە دەکەن.

پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، لە بارەی دۆخی غەززە قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و گوتی: دوێنێ توانیمان شەڕی غەززە کۆتایی پێ بهێنین، ئەمەش پرۆسەیەکی ئاڵۆز بوو کاتێکی زۆری ویست، ئێستاش لە هەوڵی ئازادکردنی بارمتەکان داین.

هاوکات پێی وایە ڕۆژی دووشەممە یان سێشەممەی داهاتوو تەواوی بارمتەکان لە کەرتی غەززە ئازاد بکرێن.

سەرۆکی ئەمەریکا، باسی لەوە کرد، سەردانی میسر دەکات بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەیەک بۆ مەبەستی واژۆکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەززە.

جەختی لەوە کردەوە، بە هاوکاری چەند وڵاتێک سەرپەرشتی ئاوەدانکردنەوەی کەرتی غەززە دەکەن.

سەرۆکی ئەمەریکا، ئەوەشی خستەڕوو، هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پشتیوانی لە ئاگربەستی غەززە و پلانەکانم لەبارەی کەرتەکە دەکەن.

لە درێژەی قسەکانیدا، ترەمپ باسی ئێرانی کرد و ئاماژەی بەوە دا، ئێران دەیەوێت کار بۆ ئاشتی بکات، ئێمەش بۆ ئەو مەبەستە هاوکار و پاڵپشتیان دەبین.

زیاتر گوتی: هێرش بۆ سەر ئێران گرنگ بوو بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن لە بارەی ئاگربەستی کەرتی غەززە.