مەزڵووم عەبدی: هێزەکانی هەسەدە دەبنە بەشێک لە سوپای سووریا

پێش کاتژمێرێک

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، ڕایگەیاند، هێزەکانیان دەبنە بەشێک لە سوپای سووریا.

لە میانی ئاهەنگی 10مین ساڵیادی دامەزراندنی هەسەدە، مەزڵووم عەبدی گوتی: "لیژنە سەربازییەکەمان بەم نزیکانە سەردانی دیمەشق دەکات و پرسی یەکخستنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سووریا تاوتوێ دەکەین."

جەختیشی کردەوە: "لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا، بەردەوام دەبین لە شەڕی دژی داعش لە سەرانسەری سووریادا."

مەرهەف ئەبو قەسرە، وەزیری بەرگریی سووریا، دوای دیدارێکی لەگەڵ مەزڵووم عەبدی لە دیمەشق، ئاگربەستی دەستبەجێی لە سەرجەم هێڵەکانی بەرەی جەنگ لەگەڵ هەسەدە لە باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕاگەیاند.

پێشتر و لە دوای ڕێککەوتنی 10ـی ئادار، دیمەشق و ئیدارەی خۆسەر لیژنەی هاوبەشیان بۆ جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێککەوتنەکە پێکهێنابوو، کە گرنگترینیان "یەکخستنی دامەزراوە مەدەنی و سەربازییەکان" و "داننان بە مافەکانی کورد لە دەستووردا" بوو.

پێشتر دانوستانەکان ڕووبەڕووی چەند ئاستەنگێک ببوونەوە، لەوانە' ئیدارەی خۆسەر پێداگیریی لەسەر پاراستنی تایبەتمەندییەکانی خۆی دەکرد، دیمەشق پێداگریی لەسەر سیستمی دەوڵەتی ناوەندیی دەکرد، لە کاتێکدا ئیدارەی خۆسەر داوای لامەرکەزییەتی دەکرد.

ئەم پێشهاتە نوێیە وەک هەنگاوێکی گرنگ بەرەو چارەسەری سیاسی و یەکخستنی هێزەکان لە سووریا چاوی لێدەکرێت.