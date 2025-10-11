بەهۆی بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان هەڕەشە لە یاریزانە کوردەکانی بالەی عێراق دەکرێت

لە پاڵەوانێتی خانمانی بالەی رۆژئاوای ئاسیا

پێش 3 کاتژمێر

بەهۆی بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان لە پاڵەوانێتی بالەی خانمانی رۆژئاوای ئاسیا، هەڕەشە لە نۆ یاریزانی کورد دەکرێت و سەرۆکی فیدراسیۆنەکە نیازی هەیە سزایان بدات.

بەهۆی ئەوەی لە دوایین یاریی هەڵبژاردەکەیان، یاریزانانی کورد ئاڵای کوردستانیان بەرزکردبووەوە، فیدراسیۆنی بالەی عێراق هەڕەشەی سزادان لە یاریزانانی کورد دەکات، کە هەڵبژاردەی بالەی خانمانی عێراق لەو پاڵەوانێتییە پلەی سێیەمی بەدەستهێنا و یاریزانەکان مێداڵیای برۆنزیان لەمل کرد.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، دوای ئەوەی یاریزانە کوردەکان ئاڵای کوردستانیان بەرزکردبووەوە، حەبیب لاوەندی سەرۆکی فیدراسیۆنی بالەی عێراق زۆر تووڕە بووە و هەڕەشەی سزادانی لەو نۆ یاریزانە کردووە، کە بەبۆنەی بەدەستهێنانی پلەی سێیەمی پاڵەوانێتییەکە کچە کوردەکان ئاهەنگیان گێڕا و ئاڵای کوردستانیان بەرزکردەوە.

فیدراسیۆنی بالەی عێراق لە هەژماری خۆی لە سۆشیاڵ میدیا هیچ وێنەیەکی یاریزانە کوردەکانی بە ئاڵای کوردستانەوە بڵاو نەکردووەتەوە، بەڵکو تەنیا وێنەیەکی هەڵبژاردەکەی بە ئاڵای عێراقەوە بڵاوکردووەتەوە، کە دوای دۆڕانەکەیان بەرامبەر خانمانی ئوردن پلەی سێیەمی پاڵەوانێتییەکەیان بەدەستهێنا.

نۆ یاریزانی کورد (دەشنی قاسم، کاژین جەلال، بەهرە حامید، دیە وەلید، هێلین عومەر، هەمیشە وشیار، پریڤە رزگار) لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق بەشدارییان لە پاڵەوانێتی بالەی رۆژئاوای ئاسیا کرد، کە خانمانی عێراق لەو پاڵەوانێتییە لە سعوودیە و قەتەڕیان بردەوە و بەرامبەر لوبنان و ئوردن تووشی شکست بوون و پلەی سێیەمی پاڵەوانێتییەکەیان پێبڕا.