ئومێد خۆشناو: پرۆژەی 60 مەتری قەرەباڵغی ڕێگاکانی هەولێر-شەقڵاوە و بەحرکە کەم دەکاتەوە

ئەمڕۆ شەممە، 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەردی بناغەی پرۆژەی دروستکردنی شەقامێکی ستراتیژی نوێ لە هەولێر دانرا، کە بە ئامانجی کەمکردنەوەی قەرەباڵغی هاتوچۆ و خزمەتگوزاری زیاتر بۆ دانیشتووانی شارەکە دێت.

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئەمڕۆ بەردی بناغەی شەقامێکی ستراتیژی دانرا، کە یەکێکە لە پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای هەولێر، شەقامی 60 مەتری، شەقامەکانی 150 مەتری و 120 مەتری شارەکە بەیەکەوە دەبەستێتەوە، پرۆژەکە مەبەست لێی کەمکردنەوەی قەرەباڵغی سەر ڕێگای هەولێر-شەقڵاوە، هەروەها ڕێگای بەحرکەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد، پرۆژەکە لەسەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار جێبەجێ دەکرێت و 36 ملیار و 300 ملیۆن دیناری بۆ تەرخان کراوە، سەرەڕای ئەوەی ماوەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە 15 مانگە، بەڵام بڕیارە زووتر لە وادەی دیاریکراو تەواو بێت، دەشڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان لە سەرتاسەری هەرێم، بەتایبەت لە هەولێر.

ئەم شەقامە نوێیە جگە لە کەمکردنەوەی قەرەباڵغی، ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە گەیاندنی خزمەتگوزارییەکان بۆ گەڕەکەکانی وەکو ئازادی نوێ، ئارام 1، و ئارام 2، و لە داهاتووشدا ئارام 3، هەروەها گەڕەکەکانی کەڕک و چەند ناوچەیەکی دیکە کە لە ماوەی ڕابردوودا لەلایەن حکومەتەوە دابەش کراون.

جەختیشی کردەوە، ئەم پرۆژانە بە توانا ناوخۆییەکانی هەرێم ئەنجام دەدرێن، کە ئەمەش هۆکارێکە بۆ بەهێزکردنی ئابووری وڵات و دابینکردنی هەلی کار بۆ دەرچووانی زانکۆ و پەیمانگاکان.