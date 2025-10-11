یەکەمین کەرنەڤاڵی جەماوەریی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک دەستی بە بانگەشەی هەڵبژاردن کرد و یەکەمین کەرنەڤاڵی جەماوەریی خۆی ساز دەکات، لەم کەرنەڤاڵەدا، کە بڕیارە کاتژمێر چواری ئێوارە بەڕێوەبچێت، هەر 24 کاندیدی لیستەکەی پارتی ئامادە دەبن و بەرنامەی کاری خۆیان بۆ دەنگدەران دەخەنەڕوو.

ئامادەکارییەکان

سۆران کامەران پەیامنێری کوردستان24 لە شوێنی کەرنەڤاڵەکەوە ڕایگەیاند، ئامادەکارییەکان بۆ ئەم بۆنەیە بەشێوەیەکی بەرفراوان ئەنجامدراون و نزیکەی 12 هەزار کورسی بۆ ئامادەبووان دانراوە، هەروەها، وێنە و پۆستەری کاندیدەکانی لیستی ژمارە 275 لە سەرانسەری شوێنی کەرنەڤاڵەکەدا هەڵواسراون.

لێدوانی کاندیدەکان

یەکێک لە کاندیدەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند: "ئەمڕۆ لێرە ئامادەین بۆ پێشوازی لە خەڵک. بەرنامەی ئێمە گەڕانەوەیە بۆ خاڵی دەستپێکی پێکهێنانی حکوومەتی عێراقی کە لەسەر بنەمای تەوافوق و تەوازون و شەراکەت دامەزراوە، هیوادارین خزمەتکارێکی باشی خەڵکی کەرکووک بین."

هەروەها کاندیدێکی دیکە ئاماژەی بەوەدا کە "ئەمڕۆ، کەرنەڤاڵی گشتیی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بازنەی کەرکووک بەڕێوەدەچێت و ئێمەش وەک کاندیدەکان هەموومان ئامادەین بۆ خۆناساندن بە جەماوەری تێکۆشەری خۆمان."

گوتیشی: من ژمارەم 24ـە، 24 کاتژمێریش لە خزمەتی ئەو خەڵکە بەشەرەفەی خۆمان دەبین. دەشڵێت: هەردەم کەناڵ کوردستان24 لەخزمەتی خوێندنی کوردی ئەو شارە بووە، ئێمەش 24 کاتژمێر لە خزمەتی خەڵک دەبین.

باسی لەوەشکرد، بەرنامەمان ئەوەیە ئەو عەسکەرتاریەتەی لە کەرکووک هەیە نەیهێڵین، دەسەڵاتەکان بگەرێتەوە دەست پۆلیسی خۆجێی، هەروەها لەزانکۆی کەرکووک کێشەمان هەیە ئەویش وەڵامدانەوەی قوتابیانە بەزمانی کوردی، کە رێگرییان لیدەکرێت، بۆیە بەرنامەمان هەیە بیکەینە پرۆژە و یاسا کە ئیتر رێگرییان لێ نەکرێت و بەکوردی وەڵام بدەنەوە.

پەیامی پارتی بۆ کەرکووک

بەرپرسی لقی سێی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک ڕایگەیاند: "داواکارین خەڵکی ئەم شارە بەگشتی و دەنگدەرانی پارتی بەتایبەتی هاوکارمان بن. ئەو خۆشگوزەرانییەی لە کوردستان دابینکراوە لەژێر دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستاندا، بتوانین بیگوازینەوە بۆ کەرکووکیش."

ئەم کەرنەڤاڵە جەماوەرییە گەورەیە وەک دەستپێکێکی بەهێز بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک هەژمار دەکرێت و چاوەڕوان دەکرێت ژمارەیەکی زۆر لە لایەنگران و دەنگدەرانی ئەو حیزبە بەشداری تێدا بکەن.