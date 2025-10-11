هیوا ئەحمەد مستەفا: دەمانەوێت ئەزموونی حوكمڕانیی هەرێمی کوردستان بۆ کەرکووک بگوازینەوە

پێش 43 خولەک

ئەندامێكی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ لیستی 275 لە کەرکووک بۆ پەرلەمانی عێراق گوتی: دەمانەوێت ئەزموونی سەرکەوتووی حوکمڕانیی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کارەبای 24 کاتژمێری و ڕێگاو بان و خزمه‌تگوزارییه‌كانی دیكه‌ بۆ كه‌ركووك بگوازینەوە.

شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارتی دیموکراتی کوردستان کەرنەڤاڵی جەماوەری بۆ پشتیوانیکردن لە لیستی 275 لە کەرکووک بە ئامادەبووانی هەزاران هەوادار و لایەنگری پارتی لە شارەکە بەڕێوە برد، لە چوارچێوەی کەرنەڤاڵەکەدا، هیوا ئەحمەد مستەفا، ئه‌ندامی مه‌كته‌بی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان لە گوتارێکدا گوتی: کەرنەڤاڵی ئەمڕۆی هێزی مەدەنی و بێچەک، هێزێکی خۆڕاگر و پڕ لە مەعنەوییەتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری کەرکووک و دەورروبەری نیشان دەدات، کەرنەڤاڵەکە هێزی پشتیوانییە بۆ گەلی کوردستان و یەکڕیزی و برایەتی و پێكه‌وه‌ژیانی کورد، عەرەب، تورکمان و کریستییانەکان.

هیوا ئه‌حمه‌د هه‌روه‌ها گوتی: ڕۆژی دەنگدان، هێزی جەماوەری بەرفراوانی دەنگدەری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ لیستی 275، هەموو ته‌لیسمه‌كان دەڕوخێنێت. دەشڵێت: ئەم کەرنەڤاڵە جەماوەرییە واتای ئەوەیە، خەڵکی شاری کەرکووک بە تێکڕای چینوتوێژەکانی دەیانەوێت نوێنەرانی لیستی 275 بنێرن بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی هێزێک نەبێت ڕێگری لە خوێندنی کوردی بکات، ئەو هێزە دەیەوێت جارێکی دیکە لیستێک سەربکەوێت کە لیستی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ جێبەجێکردنی بە پەلەی دەستووری هەمیشەیی عێراق کە خۆی لە خواستی تەواوی هاووڵاتییانی کوردستان و عێراقدا دەبینێتەوە.

هیوا ئەحمەد مستەفا گوتیشی: دڵنیا بن لەوەی هەموو ئەو یاسایانەی لە ڕابردوودا لە پەرلەمانی عێراق دژ بە گەلی کورد و بەشێک لە تورکمانەکان دەرکراوە، ئەمجارەیان بە هەوڵی کاندیدە سەرکەوتووەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان پێداگریی دەکەن لەوەی بە زووترین کات هەموو یاساکان بۆ خزمەتی گەلی کورد جێبەجێ بکرێن، پارتی هێزی پشتیوانیی سەرجەم پێکهاتەکانە و جەخت لە جێبەجێکردنی ماددەی 140ـی دەستوور دەکاتەوە.

هاوكات گوتی: هەر حزب و حکوومەتێک دژایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردبێت، ڕۆژ دوای ڕۆژ بچووک بووەتەوە، زۆر لە وڵاتە داگیرکارەکان بە درێژایی مێژوو کە دژایەتیی پارتییان کرد، لەناوچوون و پارتیش هەر لە گەشەکردندایە، چونکە دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان کەوتووەتە ئه‌ستۆی ئه‌و پارته‌.

هیوا ئەحمەد مستەفا ئاماژەی بەوەش کرد، هەموو کاندیدەکان کەسی لێهاتوون و پسپۆرن لە بوارەکانی خۆیاندا، ئەگەر بچن بۆ پەرلەمان، درێغی لە بەدیهێنانی هیچ خواست و مافێکی خەڵکی کوردستان ناکەن، دەبێت ئەزموونی سەرکەوتووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگوازرێتەوە کەرکووک، کابینەی نۆیەم کۆتایی بە مەحاڵ هێنا، کارەبای 24 کاتژمێری دابین کرد و شارەکانی لە چڕەدووکەڵی مۆلیدەکان ڕزگار كرد، ڕێگاوبانەکان وەک ڕێگاوبانەکانی وڵاتانی پیشکەوتووی جیهانی لێ هات، دەمانەوێت ئەو خزمەتگوزارییانە بۆ کەرکووک و هەموو عێراق بگوازینەوە.