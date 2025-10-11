پرۆژەی دووسایدی هەولێر - کۆیە بە بەرزترین کوالێتی جێبەجێ دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ڕێگای كۆیە - هەولێر، کە بە شادەماری ڕێگاكانی كوردستان دادەنرێت و پڕۆژەیەكی ستراتیژی و گرنگی ڕێگاوبانی سنووری پارێزگای هەولێرە، بە فەرمانی مەسرور بارزانى، سەرۆك وەزیرانى هەرێمى کوردستان، بە 560 ملیار و 443 ملیۆن دینار بە بەرزترین کوالێتی جیهانی دەست بە جێبەجێکردنی کراوە و كارکردن تێیدا لە لایەن کۆمپانیای ئوزان بەردەوامە.

شه‌ممه‌، 11ـی تشرینی یه‌كه‌می 2025، پارێزگای هەولێر ڕایگه‌یاند: پرۆژەی دووسایدی هەولێر - کۆیە درێژییه‌كه‌ی 37 كیلۆمەترە و سێ لاین ڕۆیشتن و سێ لاین هاتنە، پانی هەر لاینێکی 12 مەترە، بە سێ چینی 22 سانتیمەتری قیر دەکرێت، ڕاشیدەگەیەنێت: ڕێگاکە 6 ئۆڤەر پاس، 5 ژێرپرد و پردێکی گەورەی بە درێژی 250 مەتری تێدایە، جگە لە دروستکردنی 160 ئاوبڕی کۆنکرێتی.

پارێزگای هەولێر ئاماژەی بەوە کردووە، پڕۆژەکە بەشێكە لە تۆڕی شادەماری ڕێگاوبانی کوردستان، هەولێر بە پارێزگاكانی سلێمانی، هەڵەبجە، ئیدارە سەربەخۆكان دەبەستێتەوە و لە هەولێریشەوە بەرەو پارێزگای دهۆك.

دەشڵێت: بە تەوابوونی ڕێگاکە، دووری نێوان هەولێر - کۆیە بۆ ماوەی 27 خولەک کەم دەبێتەوە.