سبەی ژمارەیەک لە خانەنشینانی هەولێر مووچەی ساڵی ڕابردوویان وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری خانەنشینی یەکی هەولێر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سبەی 631 خانەنشین لە هەولێر، شایستەی ساڵی ڕابردوویان لە بانکی سەروەران وەردەگرن.

شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەباح سوبحی، بەڕێوەبەری خانەنشینی یەکی هەولێر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سبەی یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەم، 631 خانەنشین لە هەولێر کە لەسەرەتای ئەمساڵەوە بڕیاری خانەنشینبونیان بۆ دەرکراوە، شایستەی مانگەکانی مۆڵەتی کۆکراوەیان لە بانکی سەروەران وەردەگرن کە تا ئێستا وەریان نەگرتووە، دەشڵێت: خانەنشینان دەتوانن سبەی سەردانی بانکی ناوبراو بکەن بۆ وەرگرتنی شایستەکانیان.

ئەم ڕاگەیەندراوەی بەڕێوەبەری خانەنشینی یەکی هەولێر لە کاتێکدایە، ڕۆژی 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندبوو: بەپێی بڕیای ئەنجومەنی وەزیران و لەسەر فەرمانی وەزیری دارایی و ئابووری، 8ـی تشرینی یەکەمی 2025، شایستەی شەش مانگی مۆڵەتی کۆکراوەی سەرجەم ئەو خانەنشینانە بەشێوازی قۆناغ بە قۆناغ دابەش دەکرێت، کەلەسەرەتای ئەمساڵەوە بڕیاری خانەنشینبونیان بۆ دەرکراوە و تا ئێستا ئەو شایستەیان وەرنەگرتووە.

وەزارەتەکە ئاماژە بەوەشکردبوو ، جارێک بەنووسراوی فەرمی داوا لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کراوە ئەو شایستەیەی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی هاوتاکانیان لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق خەرج بکات، بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی لەسەر نەداوە، بۆیە بڕیاردرا سەرجەم ئەو شایستانە لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت.

ئەمە ناوی تەواوی خانەنشینانی هەولێرە کە ساڵی ڕابردوو بڕیاری خانەشینبوونیان دەرکراوە: