پڕۆژەی دووبارە ئەژمارکردنی پشکی تاک لە بەکارهێنانی ئاو لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاو و ئاوەڕۆ بە پاڵپشتی ڕێکخراوی یونیسێف و هەماهەنگیی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاو لە حکوومەتی فیدراڵ، لە چوارچێوەی پڕۆژەی ئەژمارکردنی پشکی تاک لە ئاوی خواردنەوە، هەڵمەتی ڕووپێوکردنی زۆنی دووەم لە هەولێر دەستی پێکرد کە گەڕەکی شارەوانییە، ئەمەش دوای تەواوبوونی زۆنی یەکەم لە قەزای قوشتەپە وەک بەشێک لە هەڵمەتەکە.

هەڤاڵ ئەحمەد، ئه‌ندازیار و سەرپەرشتیاری پرۆژە و نوێنەری بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاو و ئاوەڕۆ لە لیژنەی باڵای پرۆژەی ئەژمارکردنی پشکی تاک لە ئاوی خواردنەوە لە عێراق بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: پرۆژەکە هەڵمەتێکی نیشتمانییە لە سەرتاسەری عێراق، دوای تەواوبوونی لە پارێزگاکانی بەغدا، زیقار و کەرکووک، لە پارێزگای هەولێر وەک بەشێک لە پرۆژەکە، جێبەجێ دەکرێت.

سەبارەت بە هەڵمەتەکە، هەڤاڵ ئەحمەد گوتیشی: هەڵمەتی ڕووپێوکردنەکە 10 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و لە سێ زۆنی جیای هەولێر داتاکان کۆ دەکرێنەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم پرۆژەیە یەکێکە لە کاردانەوە خێراکان بەرانبەر کاریگەریی کەمیی ئاو و گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا کە ئێستا ڕووبەڕووی وڵاتانی ناوچەکە و جیهان بووەتەوە.

ئەو ئەندازیارەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو و ئاوەڕۆ دەشڵێت: لە پێناو داڕشتنی پلانێکی ستراتیژیی تۆكمه‌ و ڕوونی نیشتمانی کە دەبێته‌ نه‌خشه‌ بۆ دووبارە ئەژمارکردنی تێکڕای بەکارهێنانی ئاو بۆ تاک و یەکخستنی ڕێژەی بەکاربردن لە سەرجەم پارێزگاکان، هاوکات لەگەڵ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری لە بەکارهێنانی ئاو و دەستنیشانکردنی پڕۆژەکانی داهاتوو بە پێی دیدگایەک کە هاوتا بێت لەگەڵ تایبەتمەندییەکان و ستراتیجی ڕوونی حکوومەت، پرۆژەکە جێبەجێ دەکرێت.

هەڤاڵ ئەحمەد باسی له‌وه‌ش كرد: پڕۆژەکە لە مانگی 10ـی ئەمساڵدا تەواو دەبێت و ڕاسپاردەی کۆتایی دەردەکرێت و گشتاندنی بۆ دەکرێت کە دەبێتە بنەما بۆ لەبەرچاوگرتنی ژمارەی دانیشتووان و پێویستی دیزاینکردن و جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی پەیوەست بە کەرتی ئاو بە پێی بەکارهێنانی ئێستا و داهاتوو، هاوکات بە پێی پێویستی و بەکارهێنانی هاووڵاتی و بە پشتبەستن بە هۆکارە کاریگەرەکانی کەشوهەوا، ژینگە و که‌لتوور.