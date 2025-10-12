چاڤی داوا لە بارسێلۆنا دەكات گرێبەست لەگەڵ یاریزانێكی پرێمەرلیگ بكەن

چاڤی پێشتر هەوڵی داوە بیگوازێتەوە بارسێلۆنا

پێش 49 خولەک

چاڤی هێرناندێز، یاریزان و راهێنەری پێشووی یانەی بارسێلۆنا پێشنیار دەكات یانە كەتەلۆنییەكە بە زووترین كات گرێبەست لەگەڵ هێرشبەرێكی پرێمەرلیگ بكەن.

خوان لاپۆرتا سەرۆكی یانەی بارسێلۆنا و هانزی فلیك راهێنەری یانەكە دەیانەوێت لە كۆتایی ئەم وەرزە هێرشبەرێكی نوێ بگوازینەوە، بەوپێیەی ئاستی هێڵی پێشەوەی بارسێلۆنا نیشانەی پرسیاری لەسەرە، بەتایبەتی دابەزینی ئاستی لیڤاندۆڤسكی وایكردووە لە ئێستاوە فلیك بیر لە گواستنەوەی هێرشبەرێكی نوێ بكاتەوە.

لە ئێستادا بارسێلۆنا بە كۆكردنەوەی 19 خاڵ لە پلەی دووەمی ریزبەندی لالیگا دێت، لە بەرامبەردا بارسێلۆنا بە 21 خاڵ لوتكەی خولەكەی گرتووە.

لە چاوپێكەوتنێكدا پرسیار لە چاڤی هێرناندێز راهێنەری پێشووی بارسێلۆنا كرا لەبارەی ئەو یاریزانەی كە حەز دەكات پەیوەندی بە بارسێلۆنا بكات، ئەویش بەبێ دوودڵی یەكسەر وەڵامی دایەوە و گوتی: ئێرلینگ هالاند ئەستێرەی مانچێستەر سیتی.

بە گوێرەی میدیایەكانی ئیسپانیا، خوان لاپۆرتا گواستنەوەی هالاندی لە هاوینی داهاتوو كردووە ئامانجی یەكەمی و رایگەیاندووە خەونی ئەو گواستنەوەی هێرشبەرێكی سووپەرە بۆ ئەوەی هێڵی پێشەوەی بارسێلۆنا بەهێزتر بكات.

لە لایەكی دیكەیشەوە، هەفتەی رابردوو پێپ گواردیۆلا لە لێدوانێكدا رایگەیاند هالاند ئەوەندە گەمژە نییە بیر لە جێهێشتنی مان سیتی بكاتەوە لە كاتێكدا گرێبەستێكی 10 ساڵەی لەگەڵ یانەكە واژۆ كردووە.

گواردیۆلا دەشڵێت: لە تۆپی پێ هەموو شتێك چاوەڕێ دەكرێت، دڵنیا نیم لە داهاتوو چارەنووسی هالاند چی بەسەر دێت.

ئێرلینگ هالاندی تەمەن 25 ساڵ، لە هاوینی 2022 لە یانەی دۆرتمۆندەوە بە بەهای 150 ملیۆن یۆرۆ روویكردە مان سیتی، لەگەڵ ئەو یانەیە لە كۆی 155 یاری، 136 گۆڵ و 22 ئاسیستی كرد. لەم وەرزە لەگەڵ مان سیتی لە كۆی 9 یاری 12 گۆڵی كردووە و گرێبەستەكەشی لە 2034 لەگەڵ یانەكەی كۆتایی دێت.