بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی پارتی بانگەشەی هەڵبژاردن دەستپێدەکات

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەكشەممە، 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارتی دیموكراتی كوردستان بە ئامادەبوونی سەرۆك بارزانی و جێگرانی، دەست بە گەورەترین بانگەشەی هەڵبژاردن لە هەولێر دەكات.

بانگەشەکەی پارتی لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵایە و كاندیدەكان و ئەندامانی سەركردایەتی ومەكتەبی سیاسی ئەو حزبە تێێدا بەشدارن.

ئەمەش لەکاتێکدایە شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارتی دیموکراتی کوردستان کەرنەڤاڵی جەماوەریی بۆ پشتیوانیکردن لە لیستی 275 لە کەرکووک بە ئامادەبوونی هەزاران هەوادار و لایەنگری خۆی لە شارەکە بەڕێوە برد، لە چوارچێوەی کەرنەڤاڵەکەدا، هیوا ئەحمەد مستەفا، بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی کەرکووک-گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک لە گوتارێکدا گوتی: کەرنەڤاڵەکە هێزی مەدەنی و بێچەک، هێزێکی خۆڕاگر و پڕ لە مەعنەوییەتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری کەرکووک و دەورروبەری نیشان دەدات، کەرنەڤاڵەکە هێزی پشتیوانییە بۆ گەلی کوردستان و یەکڕیزی و برایەتی و پێكه‌وه‌ژیانی کورد، عەرەب، تورکمان و کریستییانەکان.

بڕیارە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە 11/11/2025 بەڕێوەبچێت، هەڵبژاردنێكی چارەنووسساز دەبێت بۆ تەواوی هێزو لایەنە سیاسیەكانی كوردستان.

دەنگدەرانی بەشداربوو لەسەر ئاستی پارێزگاكانی هەرێم



هەولێر: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە (ملیۆنێك و 87 هەزارو 880) كەس، دەنگدەری گشتی (ملیۆنێك و 2 هەزار) كەس دەنگدەری تایبەت (85 هەزارو 793) كەس.

سلێمانی: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە ( ملیۆنێك و 201 هەزارو 846) كەس، دەنگدەری گشتی (ملیۆنێك و 119 هەزارو 111) كەس، دەنگدەری تایبەت (82 هەزارو 547) كەس.

دهۆك: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە ( 778 هەزارو 846) كەس، دەنگدەری گشتی (722 هەزارو 853) كەس، دەنگدەری تایبەت (55 هەزارو 993) كەس.