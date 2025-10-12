مەحموود محەممەد: پارتی جەخت لە جێبەجێکردنی دەستوور، پێشکەوتنی ئابووری و دادپەروەری دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، بەرنامەی کاری پارتی بۆ پەرلەمانی عێراق، جێبەجێ کردنی دەستووری هەمیشەیی عێراق، پێشکەوتنی ئابووری و دادپەروەری لە هەرێمی کوردستان و عێراقە. دەشڵێت، پارتی لە پێناو پێکەوەژیان و ماف و ئازادییەکانی هەموو پێکهاتەکانی کوردستان تێدەکۆشێت.

یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەحموود محەممەد، بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی دەستپێکردنی بەنگەشەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە گوتارێکدا بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ خولی نوێی پەرلەمانی عێراقی خستە ڕوو.

مەحموود محەممەد لە گوتارەکەیدا گوتی: پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لە جێبەجێ کردنی دەستووری هەمیشەیی عێراق دەکاتەوە، بۆ ئەوەی سەروەریی خاک پارێزراو بێت و کێشەکان چارەسەر بێت، چونکە سەرچاوەی تەواوی کێشەکانی عێراق، جێبەجێنەکردنی دەستوورە.

بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی پارتی باسی لەوەش کرد، پارتی لە پێناو پێشکەوتنی ئابووری، هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات، جێبەجێکردنی ماددەی 140ـی دەستوور، دادپەروەری لە هەرێمی کوردستان و عێراق کار دەکات.

دەشڵێت: پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆک بارزانی، لە پێناوە ماف و ئازادییەکانی هەموو پێکهاتەکانی کوردستان و پێکەوەژیان تێدەکۆشێت و هەوڵەکانمان لەو پێناوە دووپات دەکەینەوە، هاوکات پارتی بۆ چارەسەرکردنی کێشە و ناکۆکییەکان، گفتوگۆ بە تاکە ڕێگەچارەسەر دەزانێت و جەخت لە دەوڵەتێکی دیموکراسی لە عێراق دەکاتەوە.

بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان داواش لە دەنگدەران دەکات لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، لە پێناو جێبەجێکردنی دەستووری هەمیشەیی عێراق، بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق، داهاتوویەکی گەشتر، ئارامی و خۆشگوزەرانی بە دروشمی هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان دەنگ بە پارتی دیموکراتی کوردستان بدەن.