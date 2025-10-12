دڵشاد شەهاب: پارتی خاوەنی ئامانجی گەورەترە و یاریزانێکی سەرەکییە لە عێراق

پێش 13 خولەک

ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، پارتی دیموکراتی کوردستان خاوەنی ئامانجی ستراتیژیی گەورەیە و خۆی لە ململانێی بچووک بە دوور دەگرێت.

یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، دڵشاد شەهاب، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 گوتی: "پارتی ئامانجێکی گەورەتری لە ململانێی بچووک هەیە. ئێمە پابەندین بە ڕێنماییەکانی سەرۆک بارزانی بۆ دروستکردنی کەشێکی ئارام و لە دروستکردنی هیچ کێشەیەک دەستپێشخەری ناکەین"

ئه‌و ئه‌ندامه‌ی كۆمیته‌ی ناوه‌ندی پارتی جەختیشی لەوە کردەوە "پارتی یاریزانێکی سەرەکییە لە عێراقدا و پرۆسەی سیاسی بەبێ پارتی، پرۆسەیەکی ناتەواوە." گوتیشی: "بوونی بەهێزی پارتی، پرۆسەکە لە بەرژەوەندیی گەلی کوردستاندا دەشکێنێتەوە."

دڵشاد شەهاب باسی لەوەش کرد، پارتی ئەو حزبە نییە لە ناکۆکیدا گەشە بکات، بەڵکوو "لە ئارامیدا، کاتێک خەڵک بە هێمنی بیر دەکاتەوە و ژیانێکی ئاسوودەی هەیە، ئەو کاتە بڕیاری دروست دەدات."