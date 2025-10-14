عومەر چەلیک: ڕێگە نادەین پرۆسەی ئاشتی لەلایەن هەندێک گرووپ و وڵاتەوە تێک بدرێت

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی ئاکپارتی ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە پرۆسەی چەکدانانی پەکەکە بەردەوام بێت و پرۆسەی ئاشتیش ناوەستێت.

عومەر چەلیک، گوتەبێژی پارتی داد و گه‌شه‌پێدان (ئاکپارتی)، ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕایگەیاند: کارەکانمان بۆ پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر وەک خۆی بەردەوامە، ڕێگە نادەین پرۆسەکە لەلایەن هەندێک گرووپ و وڵاتەوە تێکبدرێت.

عومەر چەلیک، گوتیشی: نابێت سەرنجمان لەسەر ئامانجی پرۆسەکە لابه‌رین، پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و چەکدانانی سەرجەم باڵ و درێژکراوەکانی ڕێکخراوەکەیە، زیادکردنی بڕگە و ڕۆژەڤ و داواکاریی دیکە لە میانی پرۆسەکە دژی بەرەوپێشچوونی ئاسایی پرۆسەکەن.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، هەندێک ڕێکخراو بەکار دەهێنرێن بۆ ئەوەی ناوچەکە ناسەقامگیر بکەن. وەک چۆن بەشێک لەو گرووپانەی کە لە باشووری سووریا بەدوای جیابوونەوەدا دەگەڕێن نوێنەرایەتیی تەواوی دروزەکان ناکەن، ئێمەش ڕێگە نادەین هەندێک گرووپ کە نوێنەرایەتیی ئیرادەی کورد، ئێزدییەکان و پێکهاتەکانی دیکە ناکەن هەوڵی تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە بدەن لە ڕێگەی تیرۆرەوە.