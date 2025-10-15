پارێزگاری هەولێر: دروستکردنی پرۆژەیەکی گەورەی ئاوەڕۆ دەستیپێکرد

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، دەست بە دروستكردنی پڕۆژەیەكی گەورەی ئاوەڕۆی سندووقی لە ڕێگەی كەركووك تا كەندی قەتەوی کرا.

ئومێد خۆشناو، پارێزهاری هەولێر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک بڵاویکردووەتەوە و نووسیوتی: لە چوارچێوەی گەیاندنی پڕۆژە خزمەتگوزارییەكان و دەستی ئاوەدانی بۆ ئەو شوێنانەی كە پێویستن و لە چوارچێوەی كەمكردنەوەی كاریگەریی و ڕێگریكردن لە مەترسییەكانی لافاو و گۆڕانكارییەكانی كەش و هەوا، پرۆژەیەکی گەورەی ئاوەڕۆ دروست دەکرێت.

گوتیشی: دروستكردنی پڕۆژە گەورەکەی ئاوەڕۆیی سندووقی لە شەقامی کەرکووک نزیک شوقەکانی شەهیدانی گردەڕەشە تا کەندی قەتەویە و لەسەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی دەبێت.