سەرۆک وەزیران: تا مرۆڤایەتی هەبێت داهێنان بەردەوام دەبێت

ئەمڕۆ چوارشەممە 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناغەی پارکی زانست Science Parkـی سەر بە ئینستیتیوتی داهێنان و نوێگەریی KII لە هەولێر دادەنێت.

سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی، لە ڕێوەڕسمی دانانی بەردی بناغەی پارکی گەورەی زانست گوتی: خۆشحاڵم ئەمڕۆش لەگەڵیانم بۆ دانانی بەردی بناغەی پرۆژەیەکی گرنگ، کە بکەوێتە خزمەتی هاووڵاتیانی خۆشەویست لە هەرێمی کوردستاندا.



مەسرور بارزانی گوتیشی: سێ ساڵ لەمەوبەر کاتێک ئینستتیوتی داهێنان و نوێگەری کوردستان KIIمان وەک دامەزراوەیەکی تایبەت بۆ نوێگەریی و داهێنان ڕاگەیاند، بەڵێنمان دا کە پارکێکی تایبەت بە زانست دروست بکەین، کە بەشێک بێت بۆ ئەم ئینستتیوتیە بۆ ئەوەی ئاسانکاریی بۆ داهێنەران بکەین و تاقیگە و کارگەی جۆراوجۆریان بخەینە بەردەست، تا بتوانن بیرۆکە و توێژینەوەکانیان بەشێوەیەکی کرداری لە بوارە جیاوازەکان تاقیبکەنەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمڕۆ خۆشبەختانە بەردی بناغەی ئەو پارکە دادەنێین، بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدات بۆ گەشەپێدانی ئابووری بۆ وڵاتەکەمان، هەروەها هەلی کار بۆ گەنجمان لە هەموو کەرتەکان بۆ برەخسینێت، ئێمە گەنجی بەهرەمەندمان زۆرە، چ لە کوردستان بن یان لەدەرەوە، بەڵام ڕەنگە بەهۆی نەبوونی دەرفەتی گونجاو و شوێنی تایبەتمەند، نەتوانراوە سوود لە توانا و بەهرەکانیان وەربگیرێت.

سەرۆک وەزیران ڕاشیگەیاند، داوا لە کەسانی بەهرەمەند و داهێنەر لە ناوخۆ و دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەکەم، کە لەرێگەی ئەم پارکەوە، پەرە بە بیرۆکە و توێژینەوەکانیان بدەن و بیکەن بە ناوەندێکی گرنگی داهێنان، گوتەیەکی باو هەیە کە دەڵێت: "پێداویستی دایکی داهێنانە"، کە بۆتە بنەمای پێشکەوتنی گەورە و گۆڕانکاریی مەزنیان لە ژیانی ئێمەدا دروستکردووە. تەنانەت لە کۆمەڵگەی ئێمەش لەساڵانی ڕابردوو زۆر داهێنان کراوە بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانیان تا مرۆڤایەتی هەبێت داهێنان بەردەوام دەبێت.

