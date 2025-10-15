سەرۆک بارزانی و شاندی ئەنەکەسە بارودۆخی سیاسی ناوچەکە و دوایین پێشهاتەکانی سووریایان ئاڵوگۆڕ کرد

پێش 31 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە 15ی تشرینی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا بارەگای بارزانی ڕایگەیاند، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی، پێشوازی لە شاندێکی باڵای (ئەنەکەسە) کرد کە پێکهاتبوو لە سکرتێری پارتە سیاسیەکانی ناو (ئەنەکەسە).

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە؛ لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی بارودۆخی سیاسی ناوچەکە و دوایین پێشهاتەکانی سوریا ئاڵوگۆڕ کرا.

ڕاشیگەیاند، هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی وێرای ئاماژەدان بە دۆخی کورد لە سووریا جەختی لەسەر پێویستی یەکڕیزی لایەنە کوردەکانی سووریا کردەوە و هەروەها داواشی کرد لایەنە کوردییەکان بە ئاراستەی بەهێزترکردنی بنەماکانی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و تەبایی بن لەگەڵ عەرەب و پێکهاتەکانی تری سووریا کار بکەن.