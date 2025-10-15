سەرباز نەجیب: پارکی زانست وەرچەرخانێک دەبێت لە بواری داهێنان و پێشکەوتنی زانستیدا

پێش 10 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـئ ئۆکتۆبەری 2025، لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتدا لە شاری هەولێر، بەردی بناغەی پڕۆژەی "پارکی زانست" (Science Park) دانرا، کە بە وەرچەرخانێکی گەورە لە مێژووی پەرەسەندنی هەرێمی کوردستاندا دادەنرێت.

ئەم پڕۆژەیە، کە بۆ یەکەمجارە لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق جێبەجێ دەکرێت، ئامانجیەتی ببێتە چەقی داهێنان و توێژینەوەی زانستی.

دکتۆر سەرباز نەجیب، ڕاوێژکاری سەرۆک وەزیران و سەرپەرشتیاری پڕۆژەی ساینس پارک، لە وتارێکیدا لە ڕێوڕەسمەکەدا ڕایگەیاند: "ئەم پڕۆژەیە لە ڕۆژمێری بەرەوپێشچوون و پەرەسەندنی کوردستاندا خاڵێکی گەش و وەرچەرخانێکی گەورەیە." ئاماژەی بەوەشکرد، هەرچەندە کوردستان لە زۆربەی بوارەکاندا پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، بەڵام قۆناغی ئێستا پێویستی بە هەنگاوی جیاوازتر هەیە، و ئەم پڕۆژەیە وێستگەیەکی دیکەی کاروانی سەرکەوتنی کوردستانە لە بواری داهێنان و زانستدا.

دکتۆر سەرباز نەجیب جەختی کردەوە "ئەم هەنگاوە گەورە و دوورمەودایە، بەرهەمی دیدگای مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، کە بەردەوام جەخت لە گرنگی هزر و بیرۆکە و داهێنان دەکاتەوە، بەتایبەتیش پشتگیریکردنی گەنجانی کوردستان بۆ داهاتوویەکی گەشتر".