پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی سوپاسی و پێزانینی خۆی ئاراستەی پێشمەرگە و تێکۆشەرانی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان کرد.

ئەمڕۆ چوارشەمە 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، لە پیرمام سەرۆک بارزانی لەگەڵ دەزگای باڵای ئەیلوول و گوڵان و هێزەکانی خەبات کۆبووەوە

لە ڕاگەیەنراوەکەی بارەگای بارزانی دا هاتووە، سەرۆک بارزانی پێزانینی خۆی بۆ خەبات و ماندووبوونی پێشمەرگە و تێکۆشەرانی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان دووپاتکردەوە، کە ڕۆڵیان لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان و بەدیهێنانی ئازادی بۆ گەلی کوردستان هەبووە، هەروەها جەختی لەوە کردووەتەوە ئەوەی ئێستا هەیە بەرهەمی خەباتی پێشمەرگە و تێکۆشەرانی گەلەکەمان و خوێنی شەهیدە قارەمانەکانمانە.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، سەرۆک بارزانی رۆشنایی خستەسەر بارودۆخی سیاسی و پێشهاتەکانی کوردستان و عێراق و ئامۆژگاری و ڕێنمایی پێویستی لەبارەی پڕۆسەی سیاسی و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق خستەڕوو.