بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە هەولێر بەڕێوەدەچێت

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە هەولێر بەڕێوەدەچێت.

12ـی ئەم مانگە، بە ئامادەبوونی سەرۆك بارزانی و جێگرانی سەرۆکی پارتی، بانگەشەی فەرمیی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنی شەشەمین خولی پەرلەمانی عێراق لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا لە هەولێر دەستی پێکرد، جگە لە كاندیدەكانی پارتی، ئەندامانی سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی پارتی ئامادەی کەرنەڤاڵی جەماوەریی بۆ پشتیوانی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان بوون.

بانگەشەی ئەمڕۆی لیستی پارتی کە بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی بەڕێوەدەچێت، هەر 30 کاندیدەکەی پارتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق ئامادەن، کە زیاتر لە حەوت هەزار کادیر و ئەندام و لایەنگرانی پارتی بۆ پشتیوانی لیستی 275ی پارتی لە ئاهەنگەکە بەشدارن.

هەولێر: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە (ملیۆنێك و 87 هەزارو 880) كەس، دەنگدەری گشتیی (ملیۆنێك و 2 هەزار) كەس دەنگدەری تایبەت (85 هەزارو 793) كەس.

سلێمانی: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە ( ملیۆنێك و 201 هەزارو 846) كەس، دەنگدەری گشتیی (ملیۆنێك و 119 هەزارو 111) كەس، دەنگدەری تایبەت (82 هەزارو 547) كەس.

دهۆك: كۆی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە ( 778 هەزارو 846) كەس، دەنگدەری گشتیی (722 هەزارو 853) كەس، دەنگدەری تایبەت (55 هەزارو 993) كەس.