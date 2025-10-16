مەسرور بارزانی: بست بە بستی ئەم خاكە بەشێكن لە جەستەی ئێمە
مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی لە هەڵمەتی باگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە هەولێر گوتی: كەركووك، مەخموور، شنگال، بست بە بستی ئەم خاكە هیچیان بە لای ئێمەوە بەشێك نین لە جوگرافیا، ئەوانە هەست و رۆحی ئێمەن، بەشێكن لە جەستەی ئێمە، لەبەر ئەوە ئەوەی لە تواناماندا بێت دەبێ بیكەین بۆ گەڕاندنەوەی بست بە بستی ئەم خاكە پیرۆزە بۆ نیشتمانی كوردستانمان.
مەسرور بارزانی گوتی: ئەركی ئێمە قورسە، كێشەمان تەنیا مووچە نییە، كێشەمان خاكە، كێشەمان ناسنامەیە، كێشەمان دادپەروەرییە، كێشەمان یەكسانییە، كێشەمان هەموو ئەو مافانەیە كە تاكوو ئێستا بەدەست نەهاتوون، ئێمە داواتان لێ دەكەین متمانەمان پێ بكەن بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە لەسەر هەموو ئەو خاڵانە بەردەوام بین تاكوو گەیشتن بە ئامانجە كۆتاییەكانمان.
جێگری سەرۆکی پارتی ڕاشیگەیاند، ئێمە قبووڵمان كردووە لە عێراقێكی فیدراڵیدا بژین، بەڵام عێراقێكی فیدراڵی كە بڕوای بە فیدراڵیەت هەیە، بە هەموو مافەكانی دەستووریی ئەم وڵاتە هەیە، خەڵكی كوردستان مافەكانیان دیارە، خاكی كوردستان بست بە بستی ئەم شوێنانەی كە باسم كرد، بەشێكن لە جەستەی كوردستان، ناكرێ بە جۆرێك مامەڵە لەگەڵ دەستوور بكرێ كە لە بەرژەوەندیی لایەنێك بێ و دژی هەرێمی كوردستان بێ، بۆیە ئێمە پێویستە ئەو شەڕە لە بەغدا بكەین بۆ ئەوەی دەستوور وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێ، بۆ ئەوەی ماددەی 140 وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێ، بۆ ئەوەی بودجەی هەرێم وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێ، بۆ ئەوەی هەموو مافەكانی خەڵكی كوردستان وەكوو خۆی دەستەبەر بكرێ و هیچ كەس توانای ئەوەی نەبێت خۆی بە بەرزتر بزانێت و خەڵكی نوێنەری كوردستانیش لەوێ هەبن، خۆیان بە كەمتر بزانن.
باسی لەوەشکرد، پارتی خۆی لە هیچ كەسێك بە كەمتر نازانێت، پارتی بەرامبەریان دەوەستێت، پارتی لە ئاستی هەموو لایەكە و لەپێناو بەدەستهێنانی مافەكانی خەڵكی كوردستان، پارتی ئامادەیە رووبەڕووی هەموو كەسێك ببێتەوە.