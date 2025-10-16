مەسرور بارزانی: سەرخستنی لیستی پارتی بۆ ئەوەیە هەموو خەونەکانی گەلەکەمان ببنە ڕاستی

مەسرور بارزانی: پارتی لە کوردستان هیچ ڕکابەرێکی نەماوە

پێش 55 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە هەولێر بەڕێوەدەچێت.

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: ئامادەبوونتان جێگەی پیزانینی هەموولایەکمانە، هیوادارین بەردەوام بن بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان، لیستی سەربەرزی شەهیدان، لیستی پێشمەرگە قارەمانەکان، لیستی سەرۆک بارزانی، لیستی ئەو کاندیدە سەربەرزانە کە دەبنە نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەشدا، ئێمە بۆ مانگێک خزمەتی ئەو خوشک و برایانە دەکەین بۆ ئەوەی ئەوان بۆ چوارساڵ لە بەغدا خزمەتی ئێوە بکەن، بۆیە هەموومان پێکەوە پشتیوان دەبین بۆسەرخستنی ئەم لیستە و ناردنی ئەو خوشک و برایانە بۆ پەرلەمانی عێراق.

مەسرور بارزانی ڕاشیگەیاند، ئەبێت هەوڵێکی جددی بدەین بۆ ئەوەی پارتی ببێتە ئامرازێک بۆگەیشتن بە ئامانجی سەرەکی نەتەوەکەمان، سەرخستنی لیستی پارتی بۆ ئەوەیە هەموو خەونەکانی گەلەکەمان ببنە ڕاستی، پارتی لە کوردستان هیچ ڕکابەرێکی نەماوە، ئەوەی ماوە ئێستا لە بەغدا ململانێی پارتی دەکەن، بۆیە پێویستە ئێمە بچینە بەغدا و لەوێ شەڕ لەسەر مافەکانی خەڵکی کوردستان بکەین.

جەختیشی کردەوە، بەغدا بووەتە شوێنێک بۆ هەموو ئەولایەنانەی کە چاویان بە سەرکەوتنەکانی کوردستان هەڵنایەت، یان بۆ ئەو لایەنانەی نەیانتوانیوە لە کوردستان ڕکابەری پارتی بکەن، بۆ ئەوەش بەغدایان هەڵبژاردووە تاوەکوو لەوێ ڕکابەری پارتی بکەن، ڕێگریی لە پرۆژە و سەرکەوتنەکانی کوردستان بکەن، بۆیە ئێمە پێویستە بچینە ئەوێ ئەو بەربەستانە هەڵبگرین. وابکەین دەستوور وەکوو خۆی جێبەجی بکرێت، هەمو مافەکانی خەڵکی کوردستان لەبەغدا دەستەبەر بکەین.

مەسرور بارزانی باسی لەوەشکرد، ئێمە کە ئەو نوێنەرانە دەنێرینە بەغدا دەبێت بەرگریی لە تاک تاک مافی خەڵکی هەموو وڵات بکەن نەک تەنیا خەڵکی کوردستان، ئەبێت بەرگریی لە خەڵکی ستەملێکراو بکەن، بەرگریی لە پێکهاتەکان بکەن بە هەموو ئاین و چین و تویژێکەوە. بۆ چەسپاندنی دادپەروەرەی.

جێگری سەرۆکی پارتی گوتیشی: ئەبێت بەشێوەیەکی شارستانی بانگەشەی هەڵبژاردن بکرێت، بۆیە داوا دەکەم لە ئاستی پارتی بانگەشە بکەن، خۆتان نەهێننە ئاستی خەڵکانی تر کە چاویان بەسەرکەوتنی ئێوە هەڵنایەت.

مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەگەر لایەنێک هاتبات بەڵێنی کارەبای 24 کاتژمێری و دروستکردنی پشتێنەی سەوزایی و هێنانی ئاو و خزمەتگوزاریی دابوایە، ڕەنگە بگوترابوایە ئەمە قورسە، بەڵام ئەمانە بەلێنن نین، ئەمانە ئەو دەستکەوتانەن کە پارتی بۆ ئەم وڵاتە و بۆ هەولێر و کوردستان بەجێی هێناون.

جێگری سەرۆکی پارتی جەختیشی کردەوە، پێشتریش گوتیان دەتان ڕووخێنین، دەتان وەستێنین، تێکیدەدەین، گوتمان ناتوانن، وە نەشیان توانی ڕامانگرن، ئێستاش دەیانەوێت گومان دروست بکەن کە بتوانین دەستکەوتی زیاتر بەدەست بهێنین، کەبتوانین هەموو مافەکانی خەڵکی کوردستان و دەستوور بەجێ بهێنین، کە بتوانین هەموو بستێکی داگیرکراوی کوردستان بگەرێنینەوە، بۆیە دیسانەوە دەڵێین ئێمە دەتوانین. دەتوانین سەرکەوتنی زیاتر بەدەست بهێنین، دەتوانین پارتی ببێتە گەورەترین و سەرکەوتووترین لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق.

مەسرور بارزانی ڕاشیگەیاند، ئەم سەرکەوتنانە کەس خێری پێ نەکردووین و منەتی کەسی تێدا نییە، ئەمە بەرهەمی قوربانیدانی پێشمەرگە قارەمانەکانە، بەرهەمی ڕەنجی خەباتی ئێوەی خۆشەویستە، دەستکەوتی و جووتیار و مامۆستا و فەرمانبەران و قوتابیان و دایکا وباوک و خۆڕاگریی ئەم نەتەوەیەیە. بۆیە کەس منەتمان بەسەر نەکات، ئەوەی کردوومانە بەدەست و بازووی خۆمان بەسەتمان هێناوە.

گوتیشی: من پەیامێکم بۆ ئەندامان و لایەنگرانی پارتی هەیە، پێش هەموو شتک سوپاستان دەکەم، ئەگەر ئێوە نەبوونایە ئێمە هیچ لەو دەستکەوتانەمان بەدەست نەدەهێنا، خوامان لەگەڵ بووە، دواتر هێزو بازووی ئێوە بووە هێزی بە ئێمە بەخشیوە و توانیوومانە سەرکەوتن دوای سەرکەوتن تۆمار بکەین.

جێگری سەرۆکی پارتی دەشڵێت: بڕۆنە سەر سندووقی دەنگدان، جارێکی دیکە سەرکەوتن بۆ پارتی تۆمار بکەن، گوتیشی: دڵنیابن ئەگەر ئێمە دەنگ نەدەین خەڵکێکی دیکە لە جیاتی ئێوە دەچێتە سەر سندووقەکانی دەنگدان، دەنگ دەدات، خەڵکێکی دیکە لە جیاتی ئێوە بڕیار دەدات، خۆشتان دەزانن ئەگەر پارتی زۆرترین دەنگەکان بەدەست نەهێنیت، ئەوە دەنگانەی بۆ لایەنەکانی دیکە دەچن، ناکەونە خزمەتی کوردستان، بۆیە دەبێت زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنین تاوەکوو خزمەتی زیاتر بکەین.

مەسرور بارزانی باسی لەوەشکرد، خەڵکی دیکەش پێشتر هەوڵی جددیان داوە، کە لەجیاتی ئێمە خۆیان بە نوێنەری خەڵکی کوردستان پێشان دەبن، بەڵام بەداخەوە نەبەرگرییان لەکوردستان کردووە، نە ئامادەش بوون قوربانی بۆ کوردستان بدەن، بەڵکو دەستیان لەگەڵ دەستی ناحەز تێکەڵ کرد و پلانیان دژی کوردستان داڕێشت، بۆ ئەوەی ڕێگریی لەوانە بکرێت و دەستیان کورت بکرێت، ئەبێت پارتی بەهەموو هێزی خۆی بگەرێتەوە بەغدا.

مەسرور بارزانی گوتیشی: ئێمە دەتوانین لەبەیانی تاوەکو ئێوارە باس لەدەستکەوتەکانمان بکەین، باسی خۆڕاگریی و قوربانیدانمان بکەین، کە چۆن پارتی لە تەنگانە لە سەنگەری پێشەوە بووە، لە ئاوەدانیش دانەری بەردی بناغەی پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان بووە، بۆیە داوا لەدەندەرانی لایەنەکانی دەکەم یەک پرسیار بکەن بزانین ئەوان یەک دەستکەوتیان بۆ ئەم وڵاتە هەبووە.

نوێدەکرێتەوە..