سیاسی

نوعمان کورتولموش: چیتر دەنگی بۆمببارانکردن و چەکەکان نابیسترێن

تورکیا پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا ئاماژەی بەوە کرد، تورکیا چووەتە نێو قۆناغێکی نوێوە، پێویستە پرۆسەی ئاشتی سەرکەوێت، چونکە لە مێژووی 100 ساڵی ڕابردوو، 50 ساڵ لە وڵاتەکەمان بە شەڕ و کوشتن بەڕێکراوە.

نوعمان کورتولموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، ئەمڕۆ هەینی 17ی تشرینی یەکەمی 2025، لە دیاربەکر ڕایگەیاند: ئەرکی هەموو هاووڵاتییان و چین و توێژەکانی تورکیایە، دادپەروەری و ئاشتی و یەکێتیی لەم وڵاتە بباتە قۆناغێکی نوێوە، هەروەها پێویستە تورکیایەکی ئازاد و دادپەروەر بێتە بنیاتنان.

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا گوتی: لە ناوخۆ و دەوروبەرمان ئاشتی و سەقامگیری زیاتر دروست دەکەین، لە ماوەکانی ڕابردوو هیوایەک دروستبووە و پێویستە هەموومان دەستی پێوە بگرین، چونکە لە مێژووی 100 ساڵەی تورکیا دا 50 ساڵی بە شەڕ و کوشتن بەڕێکردووە و هەزاران کەس گیانیان لەدەستداوە و لە ڕووی ئابوورییەوە، دوو ترلیۆن دۆلار زیان بە ئابووری وڵاتەکەمان گەیشتووە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، نامانەوێت جارێکی دیکە خوێن بڕژێت و شەڕ ڕووبدات، تاوەکوو سەرکەوتنی تەواوی پرۆسەکەی کاری لەسەر دەکەین.

بە دەنگ هەڵبڕینەوە دووجار لەسەر یەک دووپاتیکردەوە" ئەمجارە ئاشتی سەردەکەوێت، ئەمجارە ئاشتی و برایەتی سەردەکەوێت".

نوعمان کورتوملوش، باسی لەوە کرد، لە هەموو ئەو کۆبوونەوانەی ڕابردوو لەگەڵ سەرجەم چین و توێژەکان ئەنجام دراون، هەموویان ئەوەیان دووپاتکردووەتەوە، با منداڵەکانمان نەخەینە ژێر خاک، بەڵکوو چەک بخرێتە ژێر خاک، هەر بۆیە جارێکی دیکە لە گوند و کوێستانەکانی ئەم وڵاتە و ناوچەیە، دەنگی بۆمببارانکردن نابیستینەوە، بەڵکوو دەنگی برایەتی و گۆرانی برایەتی ببیستین.

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، هاوکات سەرۆکی کۆمیسیۆنی سەرۆکی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانییە، ئەمڕۆ سەردانی پارێزگای دیاربەکری کردووە و سیاسەتمەدار و هاووڵاتییانی دیاربەکر بە گرنگییەوە دەڕوانە سەردانەکە.

 
 
شۆڕش هەرکی ,
