غەززە لەژێر مەترسیی مین و بۆمبە نەتەقیوەکاندایە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی نوێنەرایەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مین ڕایگەیاند، زیاتر لە 20 هەزار مین و بۆمبی نەتەقیوە لە ناوچەکەدا هەیە، ئەمەش مەترسی بۆ سەر گیانی ئەو هاوڵاتیانە دروست دەکات کە گەڕاونەتەوە شوێنی نیشتەجێبوونیان، داوا دەکەین پاڵپشتی دارایی و تەکنەلۆژی زیاترمان بۆ دابین بکەن بۆ دۆزینەوە و هەڵگرتنەوەیان.

ئەمڕۆ یەکشەممە 19ی تشرینی یەکەمی 2025، لۆک ئایرفینگ سەرۆکی نوێنەرایەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مین، ڕایگەیاند، ژمارەی ئەو مین و بۆمبانەی لە کەرتی غەززەدا هەیە و نەتەقیوەتەوە زیاترە لە 20 هەزار بۆمبی جۆراوجۆر، ئەمەش مەترسی ڕاستەقینەیە بۆ سەر گیانی ئەو هاوڵاتیانەی پێشووتر ئاوارە بوون و ئێستا گەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان.

هەکاوت باسی لەوەکردوە، هەڵگرتنەوەی مینە نەتەقیوەکانی غەززە کاتی زۆری پێویستە، بۆیە دەبێت حکوومەتی فەڵەستین و ڕێکخراوە ناحکوومیەکان هۆشداری بدەن بە هاوڵاتیانی ئەو ناوچەیە بۆ ئەوەی پارێزراو بن کە کارەساتی نەخوازراو، هەروەها دەبێت پاڵپشتی دارایی و تەکنەلۆژی زیاترمان بۆ دابین بکرێت، بۆ ئەوەی بتوانین بە کەمترین ماوە و زیان ئەو ناوچەیە لە مینە نەتەقیوەکان پاک بکەینەوە.

نوێنەرایەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری مین، لە ساڵی 2009وە بە هاوکاری ژمارەیەک رێکخراوی دیکە بۆ کاروباری مرۆیی لە کەرتی غەززە کار دەکات، لە ئێستاشدا بە هۆی شەڕی دوو ساڵەی نێوان ئیسرائیل و حەماس، بە تایبەت دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەست و گەڕانەوەی ئاوارەکان، کارەکانی فراوانتر کردوە بۆ هەڵگرتنەوەی ئەو مین و تەقەمەنیانەی کە نەتەقیونەتەوە.