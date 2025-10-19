سنە، لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا پێنج کەس گیانیان لەدەستدا

پێش 44 خولەک

بەرەبەیانی ئەمڕۆ، لە ئەنجامی ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆدا لەسەر ڕێگەی نێوان سەقز- بانە، پێنج هاووڵاتی گیانیان لەدەستدا.

یەکشەممە، 19ـی تشرینی یەکەم 2025، عەقید حەمید ڕەزا عەبدولمەلیکی، بەڕێوەبەری پۆلیسی ڕێگاوبانی پارێزگای سنە، بە ئاژانسی هەواڵی 'تەسنیم'ی ڕاگەیاند "پێکدادانی بارهەڵگرێک و ئۆتۆمبیلێکدا، لەسەر ڕێگەی سەرەکیی سەقز-بانە، لە گەرووی خان، پێنج هاووڵاتی گیانیان لەدەستدا."

عەبدولمەلیکی، گوتیشی: شۆفێری بارهەڵگرەکە کۆنترۆڵی لەدەستداوە و بووتە هۆی ڕوودانی پێکدادانەکە و تیمەکانی فریاکەوتن خێرا گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە.

بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگای سنە، داوای لە شۆفێران کرد، لەگەڵ هاتنی وەرزی باران و سەرماوسۆڵەدا زیاتر ئاگەداربن، ڕەچاوی خێرایی ڕێگەپێدراو بکەن و بایەخ بە ئامادەیی تەکنیکی ئۆتۆمبیلەکانیان وەک تایە، ستۆپ و زنجیری بەفر بدەن، بۆ ئەوەی گیانی خۆیان و هاووڵاتیان نەخەنە مەترسییەوە.