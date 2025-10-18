تیروپشكی خولی نایابی كوردستان بە ژیری دەستكرد رادەكێشرێت
بەشێك لە یارییەكانی خولی نایابی كوردستان لە شەوان دەكرێت
فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان تیروپشكی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان لە رێگەی "ژیری دەستكرد" رادەكێشێت و بڕیاریش دراوە بەشێك لە یارییەكانی خولەكە لە شەوان بەڕێوە بچێت.
ئەمڕۆ شەممە، 18 ئۆكتۆبەری 2025، عەباس عەلی، جێگری سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند یارییەكانی ئەم وەرزە خولی نایابی كوردستان لە رۆژانی پێنجشەممە و هەینی دەكرێن، كاتی یارییەكانیش جێگیر دەبێت.
عەباس عەلی دەشڵێت: ئەو دوو رۆژەی بۆ بەڕێوەچوونی یارییەكانی خولی نایابی كوردستان دیاریی كراوە نایگۆڕین، ئامادەنین یارییەكان پێنج رۆژ جارێك بكرێن و خولەكە لە ماوەی 3 مانگ كۆتایی بێت، یاریزانەكانیش هەشت مانگ لە ماڵەوە دابنیشن.
جێگری سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستانیش ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد بەهۆی نالەباری یاریگەكانی كوردستان نەمانتوانی سیستەمی مینی ڤار بەكاربێنین، دەشڵێت: بە نیازین بەشێك لە یارییەكانی خولی نایابی كوردستان لە شەوان بەڕێوە بچێت، چونكە كەشوهەوای هەرێمی كوردستان لەڕووی ئاسایشەوە زۆر لەبارە، تەنیا كێشەی یاریگەكانمان هەیە، هەر یانەیەكیش ئامادە بێت یارییەكانیان لە شەوان بەڕێوە بچێت ئێمە رەزامەندی دەردەبڕین بە مەرجێك كێشەی رووناكی یاریگەكەیان چارەسەر بكەن.عەباس عەلی لەبارەی تیروپشكی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان جەختی لەوە كردەوە لە ماوەی دوو رۆژی داهاتوو بە ژیری دەستكرد تیروپشكەكە ئەنجام دەدەن، دەشڵێت: ئێستا سەردەمەكە گۆڕاوە و پێویست بەوە ناكات یانەكان كۆ بكرێتەوە و رێوڕەسم بۆ راكێشانی تیروپشك ساز بكرێت، بەڵكو دەتوانین لە رێگەی ژیری دەستكرد سەرجەم گەڕەكانی ئەم وەرزە دیاریی بكەین.
عەباس عەلی ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد هەوڵدەدەن خولەكە لە رۆژی 23ـی ئەم مانگە كە دەكاتە پێنجشەممەی داهاتوو دەست پێ بكات.
خولی نایابی كوردستان بۆ وەرزی 2025 ـ 2026 بە بەشداریی 12 یانە بە سیستەمی خول بەشێوازی یاریی چوون و گەڕانەوە بەڕێوە دەچێت، یانەكانی هەڵۆ و برایەتی كشانەوەیان لە خولەكە راگەیاند و فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستانیش كشانەوەی ئەو دوو یانەیەی پەسەند كرد.