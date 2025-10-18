شێروانە بووە پاڵەوانی جامی سووپەری كوردستان

شێروانە بۆ دووەمجار لە مێژوودا جامەكەی بەرز كردەوە

پێش 59 خولەک

یانەی شێروانەی پاڵەوانی خولی نایابی كوردستان بە لێدانە یەكلاكەرەوەكان لە هەندرێنی بردەوە و بۆ دووەمجار لە مێژوویدا جامەكەی بەرز كردەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 18 ئۆكتۆبەری 2025، لە یاریگەی نێودەوڵەتی یانەی نەورۆز لە شاری سلێمانی، جامی سووپەری كوردستان لە نێوان هەندرێنی پاڵەوانی جامی هەرێمی كوردستان و شێروانەی پاڵەوانی خولی نایاب بەڕێوە چوو، یارییەكە بە درێژایی 90 خولەكی كاتی ئاسایی بە یەكسانبوون بەبێ گۆڵ كۆتایی هات، دواجار هەردوولا پەنایان بردە سەر خاڵی سزا، دواجار یانەی شێروانە بە لێدانە یەكلاكەرەوەكان لە هەندرێنی بردەوە و بە فەرمی بووە پاڵەوانی سووپەری كوردستان.

ئەم یارییە یەكەمین یاری و یەكەمین نازناو بوو بۆ كامەران عەلی راهێنەرە لاوەكەی شێروانە كە لەم هاوینە ئەركی راهێنەرایەتی یانە كەلارییەكەی وەرگرتووە، دوای ئەوەی لە شوێنی عادل عەلی راهێنەری وەرزی رابردووی یانەكە وەكو راهێنەری شێروانە دەستبەكاربوو.

بڕیارە سبەی یەكشەممە تیروپشكی وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان لە رێگەی ژیری دەستكرد رابكێشرێت و خشتەی سەرجەم گەڕەكانی ئەم وەرزە بڵاو بكرێتەوە، یەكەمین یاریی خولەكەش رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو بە یاریی نێوان ئاكرێ و دەربەندیخان دەست پێدەكات.