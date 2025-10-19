بە فەرمی یاریی هەولێر و شورتە لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری دەكرێت

سبەی لێژنەیەك دێت بۆ هەڵسەنگاندنی كارەكانی یاریگەی فرەنسۆ هەریری

پێش 53 خولەک

یاریی هەولێر و شوڕتە لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لە یاریگای فڕانسۆ هەریری دەکرێت، لەکاتێکدا پێشتر راگەیاندرا ئەو یارییە بەهۆی ئامادە نەبوونی یاریگای فڕانسۆ هەریری لە یاریگای دهۆک دەکرێت.

دەرباز ئەحمەد پەیامنیری کوردستان24 لە یاریگای فڕانسۆ هەریری ئاشکرای کرد، کارەکانی نۆژەنکردنەوەی یاریگای فرانسۆ هەریری خێراتر و چڕتر کراونەتەوە بۆ ئەوەی رۆژی هەینی یارییەکەی هەولێر و شوڕتە لە یاریگای فڕانسۆ هەریری بکرێت.

پەیامنێری کوردستان24 ئاشکراشیکرد، سبەی لێژنەیەک لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دەگاتە هەولیر بۆ ئەوەی لە نزیکەوە یاریگای فڕانسۆ هەریری هەڵبسەنگێنن و لەبارەی بەڕێوەچوونی یارییەکەی هەولێر و شوڕتە لە گەڕی پێنجەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق لە یاریگای فڕانسۆ هەریری رەزامەندیی بدرێت.

لەسەر راسپاردەی مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان یاریگای فڕانسۆ هەریری بە گوژمەی ملیارێک و 800 ملیۆن دینار نۆژەن کرایەوە و چیمەن و تارتان و زۆربەی بەشەکانی یاریگایەکە نوێکرانەوە.