مەسرور بارزانی: بەرانبەر بە خائینان و داگیرکەران سەرکەوتین

پێش 38 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە هەولێر ئاماژەی بەوە دا "هیچ هێزێک نییە بیر لە داگیرکردنی کوردستان بکاتەوە، تاکوو پارتی هەیە. دەمەوێت بەم بۆنەیەوە، ڕۆژی 20ـی ئۆکتۆبەر لە هەموو نیشتیمانپەروەران، لە پێشمەرگە قارەمانەکان، لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست پیرۆز بکەم. ئەمڕۆ ڕۆژی داستانی پردێیە. لە هەمووتان پیرۆز بێت. ئەمڕۆ ساڵڕۆژی بیرهێنانەوەی ئیرادەی نەتەوەییمانە، کە چۆن بڕیاری خۆڕاگری، بڕیاری بەرگریکردن لە ماف و کەرامەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان، بەرانبەر بە خائینان و داگیرکەران سەرکەوت."

نوێ دەکرێتەوە..