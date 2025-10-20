فازڵ میرانی: دەمانەوێت بە هێزێکی دیکەوە بچینەوە بەغدا

پێش کاتژمێرێک

فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایدەگەیەنێت: دەمانەوێت بە هێزێکی دیکەوە بچینەوە بەغدا؛ ده‌شڵێت، سەرپشکی بزوێنەری هێزی کورد لە بەغدا و هەر شوێنێکی دیکە، پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆک بارزانین.

بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بە بنەماکانی دەستووری عێراق کرد و ڕایگەیاند: بنەمای دەستووری عێراق، عێراقێکی یەکگرتووی فیدراڵییە، ئەوەی گرنگە ئەوەیە دەمانەوێت بە چ شێوازێک خۆمان بۆ پرۆسەی دیموکراسی و هەڵبژاردن ئامادە دەکەین، بە چ شێوازێک کاندیدەکانمان سەر دەخەین، بە چ شێوازێک بەهێزێکی دیکەوە بچینە بەغدا.

فازڵ میرانی گوتی: ئێمە ڕێزمان بۆ خەڵکی دیکە هەیە کە هاوبەشی ئێمەنە و حزبی کوردستانین، بەڵام سەرپشکی بزوێنەری هێزی کورد لە بەغدا و هەر شوێنێک، پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆک بارزانییە.

یەکشەممە، 19ـی تشرینی یەکەمی 2025، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات ئاماژەی بەوە کرد، هەڵبژاردنی عێراق دیزاین کراوە و عێراق سەروەریی بڕیاری سیاسی و خاکی نییە، بەشێکی زۆری خاکەکەی لە دەستدا نەماوە، گوتیشی: حوکمی عێراق، حوکمی شیعەیە و بەبێ ئێران ناتوانێت بڕیاری سیاسیی خۆی بدات.