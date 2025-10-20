مەسرور بارزانی: دۆست و ناحەز کە سەیری کوردستان دەکەن، سەیری پارتی دەکەن

پێش 26 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە هەولێر ڕایگەیاند "دەبێت پارتییەکان شانازی بەخۆیانەوە بکەن، چونکە دۆست و ناحەز کە سەیری کوردستان دەکەن، سەیری پارتی دەکەن. دەزانن ئەگەر پارتی سەرکەوت، کوردستان سەردەکەوێت؛ ئەگەر خوانەخواستا پارتی بشکێت، پێیان وایە دەتوانن کوردستان بشکێنن، کە ئەمە گەورەترین سەنەدە، گەورەترین شانازییە بۆ هەموو پارتییەک کە ئێستا ناوی پارتیبوون و کوردستانیبوون هاوتای یەکە."

