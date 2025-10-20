حكوومەتی هەرێمی كوردستان یاریگە گەورەكانی كوردستانی نۆژەن كردەوە

2 ملیار دینار بۆ گۆڕینی چیمەنی یاریگەكانی كوردستان تەرخان كرا

پێش دوو کاتژمێر

لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان چیمەنی سەرجەم یاریگە گەورەكانی كوردستان گۆڕدرا، لەم پێناوەشدا نزیكەی 2 ملیار دینار خەرج كرا، چیمەنی سەرجەم یاریگەكانیش لە لایەن بەناوبانگترین كۆمپانیایەكانی جیهان دابین كراوە، یاریگەكانیش رزگاریان بوو لەو قور و لیتەی بەهۆی بارانەوە كۆدەبووەوە.

یاریگەی یانەی هەولێر

یاریگەی یانەی هەولێر لە دوای یاریگەی شەعبی بەغدا دووەمین دێرینترین یاریگەیە لەسەر ئاستی عێراق، لە ساڵی 1956 دروست كرا، لە كۆتاییەكانی ساڵی 2001 دوای تیرۆركردنی پارێزگاری پێشووی هەولێر (فرانسۆ هەریری) ناوی یاریگەكە گۆڕدرا بۆ یاریگەی فرانسۆ هەریری، پاشان لە ساڵی 2009 بووە یاریگەیەكی نێودەوڵەتی و یاریی عێراق و فەڵەستین لەسەر ئەو یاریگەیە كرا.

دواتر لە رۆژی 1ـی حوزەیرانی 2024 لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بڕیاردرا 1 ملیار و 761 ملیۆن دینار بۆ نۆژەنكردنەوەی یاریگەی فرانسۆ هەریری خەرج بكرێت، تەنیا لە گۆڕینی چیمەنی یاریگەكە 950 ملیۆن دینار خەرج كرا، چیمەنەكەش لە لایەن كۆمپانیایەكی هۆڵەندا دابین كرا، لە ماوەی 8 رۆژ تەواوی چیمەنەكە گۆڕدرا و ئێستا یاریگەكە بۆ یاریی داهاتووی هەولێر بەرامبەر شورتە ئامادەیە كە بڕیارە رۆژی هەینی داهاتوو لە گەڕی شەشەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق یارییەكە بەڕێوە بچێت.

یاریگەی یانەی دهۆك

یاریگەی یانەی دهۆك لە ساڵی 1992 دروست كرا، ئەوكات جێگەی 10 هەزار هاندەر دەبووە، دواتر حكوومەتی هەرێمی كوردستان یاریگەكەی نۆژەن كردەوە و ئێستا شوێنی 25 هەزار هاندەر دەبێتەوە و یەكێكە لە گەورەترین یاریگەكانی عێراق.

حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە ماوەی 10 رۆژ بە گوژمەی 450 ملیۆن دینار چیمەنی یاریگەكەی گۆڕی، چیمەنی یاریگەكەش لە لایەن هەمان ئەو كۆمپانیایە دابین كرا كە چیمەنی یاریگەی یانەی هەولێری گۆڕی، یاریگەكە بەشێوەیەكی زۆر مۆدێرن خرایەوە خزمەتی یانەی دهۆك.

یانەی دهۆك لە ساڵی 1970 دامەزراوە، لە وەرزی 2009 ـ 2010 بووە پاڵەوانی خولی نایابی عێراق، لە ساڵی 2011 گەیشتە قۆناغی هەشتی جامی یەكێتی ئاسیا، لە وەرزی 2024 ـ 2025 دوو نازناوی مێژوویی بەدەستهێنا، بووە پاڵەوانی جامی یانەكانی كەنداوی عەرەبی، هاوكات نازناوی جامی عێراقیشی بەدەستهێنا.

یاریگەی یانەی زاخۆ

دروستكردنی یاریگەی نێودەوڵەتی زاخۆ 3 ساڵی خایاند، لە ساڵی 2012 دەستكرا بە دروستكردنی و لە ساڵی 2015 كارەكانی تەواو بوو، تێچووی یاریگەكە 20 ملیۆن دۆلار بوو، شوێنی 25 هەزار هاندەر دەگرێت.

لەسەردەمی كابینەی نۆیەمی حكوومەتی هەرێمی كوردستان چیمەنی یاریگەكە رزگاری بوو لە كۆبوونەوەی ئاو و خراپی گۆڕەپانەكە، لەسەر فەرمانی سەرۆكوەزیران مەسرور بارزانی 500 ملیۆن دینار بۆ گۆڕینی چیمەنی یاریگەكە تەرخان كرا، چیمەنەكەش لە لایەن كۆمپانیایەكی دانیمارك سەرپەرشتی كرا و لە ماوەی 14 رۆژ تەواوی كارەكانی گۆڕینی چیمەنەكە بەكۆتا هات، یانەی زاخۆ دوو هەفتە لەمەوبەر یەكەمین یاریی لەسەر چیمەنە نوێیەكە بەرامبەر نەورۆز ئەنجام دا و سەركەوتنێكی گەورەی تۆمار كرد و یارییەكەی (4 ـ 0) بردەوە.