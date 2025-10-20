سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: پارتی چاوەڕێی یەکێتییە بۆ پێکهێنانی حکوومەت پێش هەڵبژاردنی عێراق

پێش 35 خولەک

پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت، ئەگەر تا پێش هەڵبژاردن حکوومەت پێک نەهێنرێت، ئەوا گفتوگۆی پێش و دوای هەڵبژاردن جیاواز دەبێت.

سەرچاوەیەکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: نزیکەی 20 ڕۆژی ماوە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و پارتی چاوەڕێی ئەوەیە بەر لە هەڵبژاردن لەگەڵ یەکێتیی حکوومەت پێک بهێنن، بەڵام ئەگەر یەکێتی ئەو کارە نەکات و ئامادە نەبێت حکوومەت پێش هەڵبژاردن پێک بهێنێت، ئەوا گفتوگۆکانی پارتی پێش هەڵبژاردن و دوای هەڵبژاردن لەگەڵ یەکێتیی بۆ پێکهێنانی حکوومەت جیاواز دەبێت.

پارتی دیموکراتی کوردستان ڕازی بووە، جێگری سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی پەرلەمان و وەزارەتی پێشمەرگە و دارایی و چەند وەزارەتێکی دیکە بدات بە یەکێتی.

هەروەها سەرچاوەیەکی دیکەش بۆ کوردستان24 گوتی: با ئەنجامەکانی هەڵبژاردن پێوەر بێت و هەر لایەنە و ئیستیحقاقی خۆی وەرگرێت، ئەگەرنا یەکەمبوون چ سوودێكی هەیە، یان هەڵبژاردن چ سوودێکی هەیە.