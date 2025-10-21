سەرۆک بارزانی: هەولێر جێگە و پەناگەی هەموو لێقەوماوێک و ئازادیخوازێکە

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، هەولێر شاری پێکەوەژیانە، فەرهەنگی پێکەوەژیان فەرهەنگێکی دەوڵەمەندە و ئێمە پێی سەربەرزین. دەشڵێت: کە باسی هەولێر دەکرێت واتا باسی مێژووی چەند هەزار ساڵەی ئەم وڵاتە دەکرێت.

رۆژی سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025 لە شاری هەولێر، سەرۆک بارزانی لەگەڵ بەشێک لە هەولێرییەکان کۆبووەوە.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، لە گوتارێکدا سەرۆک بارزانی خۆشحاڵیی خۆی بە کۆبوونەوەکە دەربڕی و ڕایگەیاند: کە باسی هەولێر دەکرێت واتا باسی مێژووی چەند هەزار ساڵەی ئەم وڵاتە دەکرێت و ئەمڕۆ هەولێر پایتەختە و جێگە و پەناگەی هەمووی لێقەوماوێک و هەموو ئازادیخوازێکە.

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا سەرۆک بارزانی باسی لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کرد و ئاماژەی بەوە دا، هەر هەڵبژاردنێک گرنگە و بە نسبەت ئێمە شتێکی مەبدەئییە و بڕوامان بەوە هەیە کە میللەت بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدات هەر وەک لە مانگی ئاداری 1991 لە کاتی ڕاپەرین لە کۆیە داوام کرد هەڵبژاردن بکرێت و میللەت بڕیاری خۆی بدات.

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، کە پێویستە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد لە کەشێکی ئارامدا ئەنجام بدرێت.

هەروەها سەرۆک بارزانی باسی لە قۆناغەکانی هەڵبژاردن کرد لە عێراق لە ساڵی 2005ـه‌وه‌ تا ئێستا و وێرای خستنەڕووی سەرنج و تێبینییەکان لە سەر یاسای ئێستای هەڵبژاردن لە عێراق، دووپاتی کردەوە، کە لەبەر بەرژەوەندیی گشتیی بەشداری لە هەڵبژاردن دەکەین و هیوادارین دوای ئەم هەڵبژاردنە گۆڕانکاریی بکرێت و خەڵکێک بێت کە هەست بە بەرپڕسیاریەتیی بکات و چارەسەری کێشەکان بکرێت.

سەرۆک بارزانی بۆ ئامادەبووانی ڕاگەیاند: هەڵوێست و ڕای ئێوە زۆر گرنگە و ئێوە خۆتان هەموو شتێک لەبەر چاوتانە و ئەوەی بە باشی دەزانن بۆ هەولێر و کوردستان و عێراقیش ئێوە ئەو بڕیارە بدەن.

سەرۆک بارزانی لەبارەی کاروانی ئاوەدانی و پرۆژە خزمەتگوزارییەکان، گوتی: پرۆژەی زۆر جێبەجێ کراون، ئەمە منەتی تێدا نییە و ئەمە ئیشی حکوومەتە، پارتی بۆ ئەوە دامه‌زراوه‌، خزمەتی ئەم میللەتە بکات، پارتی هەر چی بیکات بۆ ئەم میللەتە و بۆ هەولێر هێشتا کەمە.

هەر لەو گوتارەیدا سەرۆک بارزانی هەڵوێستی مەردانە و دۆستانەی خەڵکی هەولێری باس کرد لە کاتی پرۆسەی ئەنفالی بارزانییەکان و ئەنفالی ساڵی 1988 و ڕایگەیاند: هیچ کات لوتفی خەڵکی هەولێر لەبیر ناکرێت و هەتا ماوین قەرزداری ئێوەین.

هەروها سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند: هەولێر شاری پێکەوەژیانە، فەرهەنگی پێکەوەژیان فەرهەنگێکی دەوڵەمەندە و ئێمە پێی سەربەرزین و بەهێزترین چەک بووە بەدەست ئێمە لە دەرەوە و لەهەموو ناوەندە نێودەوڵەتییەکان کە شانازیی پێوە دەکەین و دەبێ ئەم فەرهەنگە بۆ نەوەکانی داهاتوو قووڵتر و بەهێزتر بکرێت.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند: وامان دەبینی دوای 2003 دەرفەتێکی زێڕین بێتە پێش کە هەموو تاکێکی عێراقی بە ماف و ئەرکی خۆی بگات بۆیە چووینە بەغدا و بە هەموو نیەتێکی پاک هەوڵمان دا تا گەیشتینە ئەو قۆناغەی دەستوور ئامادە کرا لە ساڵی 2005 کە بۆ ئەو کات و ئێستا و ئاییندەش بەشی ئەوە شتی ئیجابی تێدایە کە کاری پێ بکرێت و سوودی لێ وەربگیرێت و ئێمە پشتگیریی ئەو دەستوورە دەکەین، بەڵام بەداخەوە لەلایەن حکوومەتی بەغداوە جێبەجێ نەکرا، ئێستاش زۆر شت کە پەیوەندیی هەیە بە هەرێمی کوردستانەوە بە یاساکانی سەردەمی رژێمی بەعس حوکم دەکەن.

سەبارەت بەوەی کە عێراق وڵاتێکی فرەنەتەوە و فرەمەزهەب و فرەئایینە، سەرۆک بارزانی باسی لە هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی مافی پێکهاتەکان لە دەستووردا کرد و ڕایگەیاند: ئەگەر کورد نەبووایە بەنیاز نەبوون ئەو بڕگەیە لە دەستووردا بچەسپێنن.

سەرۆک بارزانی هیوای خواست هەموو لایەک بگەڕێنەوە بۆ دەستوور و کێشەکان چارەسەر بکرێن و چیدیکە مافە دەستووری و یاسایییه‌كانی خەڵکی کوردستان پێشێل نەکرێن.

هەر لەو کۆبوونەوەیەدا سەرۆک بارزانی جەختی لە بەردەوامیی برایەتی و پێکەوەژیان کردەوە و لەو چوارچێوەیەدا باسی لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلوول کرد کە عەرەب، کریستیان و تورکمان لە سەرکردایەتیی شۆڕش بوون.

سەبارەت بە دۆخی کوردستان و پڕسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ سەرۆک بارزانی دووبارە جەختی کردەوە، پێش هەڵبژاردنی پەرلەمان عێراق حکوومەتی نوێ پێکبهێنڕێت.

لە بە شێکی دیکەی ئەو کۆبوونەوەیەدا سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەو پرۆژە ستراتیژییانە کرد کە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێن بە تایبەت دروستکردنی بەنداوەکان کە کاریگەریی زۆریان دەبێت لە پاراستنی ئاو لە کوردستان و ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانی ئاو لە داهاتوودا. جەختیشی لە پاراستنی ژینگە و پەڕەپێدانی که‌لتووری ژینگەپارێزی کردەوە.

لە کۆتاییدا سەرۆک بارزانی دووبارە سوپاسی ئامادەبووانی کرد و ڕایگەیاند: لە هەولێری و هەولێرییان فێری ڕەوشت و مرۆڤدۆستی و مەردایەتیی دەبین.