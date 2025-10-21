سەرۆک بارزانی و شاندی باڵای سەربازی و ئەمنی عێراق ئەگەری سەرهەڵدانەوەی داعش تاوتوێ دەکەن

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک بارزانی و شاندێکی باڵای سەربازی و ئەمنی عێراق ئەگەری سەرهەڵدانەوەی داعش تاوتوێ دەکەن و مەترسی و ئەگەرەکانی بارودۆخی دوای کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەخەنەڕوو.

رۆژی سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک مه‌سعود بارزانی پێشوازی لە فەریقی یەکەمی ڕوکن عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا، سوپاسالاری عێراق و شاندێکی یاوەری کرد کە پێکهاتبوون لە ژمارەیەک پلەداری باڵای سەربازی و ئەمنی عێراق. بەپێی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لەو دیدارەدا باس لە پەیوەندییەکانی نێوان سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگەی کوردستان کرا لە ناوچە سنوورییەکانی نێوان عێراق و سووریا بە تایبەت و هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنی هەردوولا لە پێناو پاراستنی ئاسایشی عێراق بە گشتی و ناوچە سنوورییەکان بە تایبەتی.

هاوکاری و هەماهەنگیی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگە، و پەیوەندییە سەربازییەکانی نێوان عێراق و ئەمەریکا لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی ئەمنی دوولایەنە و مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی تیرۆر و بارودۆخی ئەمنی سوریا و سنوورەکانی لەگەڵ عێراق تاوتوێ کران.

هەر لەو دیدارەدا باس لە ئەگەری سەرهەڵدانەوەی داعش کرا کە هێشتا مەترسیی گەورەن بۆ سەر ئاسایش و ئارامیی ناوچەکە، لەم پێناوەدا پێویستی بەردەوامی هاوکارییەکانی هاوپەیمانان بۆ سوپای عێراق و پێشمەرگە و پتەوکردنی هاریکاریی هاوبەشیی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق بە گرنگ زانرا.

کۆتاییهاتن بە ئەرکی هاوپەیمانان لە ئەیلوولی ساڵی داهاتوو و مەترسی و ئەگەرەکانی بارودۆخی دوای ئەو قۆناغە تەوەرێکی دیکەی ئەو دیدارەبوون.