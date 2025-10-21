مەسرور بارزانی: خزمەت ئەرکی ئێمەیە و منەت بەسەر خەڵکدا ناکەین

پێش 3 کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پارتی دیموكراتی كوردستان ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، هەر شوێنێک پارتی لێ نەبێت پیلانگێڕیی دژی هەرێم دەکرێت، بەڵام هەر جێیەک پارتی لێبێت ناحەز هیچ جارێک نەیتوانیوە بەرانبەر خەڵکی پارتی ڕابوه‌ستن؛ ده‌شڵێت، ئەرکی ئێمەیە و مننەت بەسەر خەڵکدا ناکەین.

سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە زاخۆ بەڕێوە چوو.

جێگری سەرۆکی پارتی لە دەستپێکدا، وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان جەختی لە گرنگی بەشدارییکردن لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کردەوە و گوتی: هەڵبژاردنی ئەمجارە بۆ ئێمە زۆر گرنگە، چونکە پێشتر خەڵکانێک کە نوێنەرایەتیی هەرێمی کوردستانیان لە پەرلەمانی عێراق دەکرد، وەکوو پێویست، بەرگرییان لە ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان نەکرد.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، ئەمجارە پێویستە کەسانێک بنێرینە پەرلەمان، بتوانن بەرگریی لە مافی هەموو خەڵکی کوردستان و عێراق بکەن، هەروەها هەر شوێنێک پارتی لێ نەبێت پیلانگێڕیی دژی هەرێم دەکرێت، بەڵام هەر جێیەک پارتی لێبێت ناحەز هیچ جارێک نەیتوانیوە بەرانبەر خەڵکی پارتی ڕاوەستن، بوونی پارتی زۆر گرنگە لە بەغدا.

مەسرور بارزانی، گوتی: پارتی گەورەترین و سەرکەوتووترین حزبە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، زۆر گرنگە هەموو تێکڕا بچینە سەر سندووقی دەنگدان و بە یەک دەنگ لیستی پارتی سەربخەین.

لە بارەی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە مەسرور بارزانی، ئاماژەی بە ئامۆژگارییەکانی سەرۆک بارزانی کرد و ڕایگەیاند: سەرۆک بارزانی هەمیشە ئامۆژگاری کردووین و ڕایسپاردووین لە ئاستێکی بەرزدا بانگەشە بکەین و خۆمان نەهێنینە ڕیزی خەڵکانێک کە دژایەتیی پارتی دەکه‌ن.

گوتیشی: خزمەت ئەرکی ئێمەیە و مننەت بەسەر خەڵکدا ناکەین، هەروەها پارتی ڕووحی کوردستانە، ئەوەی بەرانبەری ڕابوستێت خەڵک دژی ده‌وه‌ستێته‌وه‌.

دەقی گوتارەکەی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی:

بە ناوی خوای مەزن و دلۆڤان

جەماوەری قارەمانی زاخۆ

ئەندامانی پارتی دیموكراتی كوردستان

دڵسۆزانی رێبازی بارزانی

سڵاوی خودا لە ئێوە بێت و سڵاوی جەنابی سەرۆك بە ئێوە هەمووان دەگەیەنم.

بەخێرهاتنێكی گەرمی هەمووتان دەكەم و سوپاسی ئامادەبوونتان دەكەم ئەمڕۆ بۆ بانگەشەی لیستی ٢٧٥ی پارتی دیموكراتی كوردستان.

با ئێمە هەموو پێكەوە بەخێرهاتنێكی گەرمی بەربژێرانی پارتی بكەین كە ئەمڕۆ لێرە ئامادەن، بەخێربێن سەرچاوان.

خوشك و برایانی بەڕێز:

كاتێك ئێمە دێینە زاخۆ، بەڕاستی ئێوە هێزێكی وەها دەدەن بە ئێمە كە مرۆڤ هەست بە شانازییەكی زۆر مەزن دەكات كە ئێمە لەنێو خەڵكی خۆمانداین و ئێمە لەنێو جێیەكین كە دڵی جەنابی سەرۆكە، لەبەر ئەوە بۆ ئێمە شانازییەكی گەلێك مەزنە كە ئەمڕۆ لە لای ئێوەین. ئێرە شاری شەهیدانە، شاری پێشمەرگە قارەمانەكانە، شاری خەڵكێكی خۆڕاگرە، ئێرە دڵی جەنابی سەرۆكە، لەبەر ئەوە ئێمە ئەمڕۆ هاتووینەتە خزمەتی ئێوە بۆ ئەوەی جارێكی دیكە داوای ئەوە بكەین كە باوەڕی خۆتان بە ئێمە بدەن، تاوەكوو جارێكی دیكە پارتی دیموكراتی كوردستان ببێتە سەركەوتووترین پارت لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق.

خوشك و برایانی هێژا:

ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئەوەیە ئێمە بەربژێرانی خۆمان بنێرینە پەرلەمانی عێراق، ئەو پەرلەمانە و ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئێمە گرنگە، چونكە پێش ئێستا بەداخەوە خەڵكێكی دیكە كە نوێنەرایەتیی خەڵكی كوردستانی دەكرد لە پەرلەمانی عێراق، وەك پێویست بەرگریی لە مافەكانی خەڵكی كوردستان نەكردووە، ئەمجارە پێویستە ئێمە ئەو كەسانە بنێرینە پەرلەمانی بەغدا بۆ ئەوەی پارێزگاری و بەرگریی لە هەموو مافەكانی خەڵكی كوردستان و هەموو عێراق بكەن، جارێكی دیكە كەسێك نە لە بەغدا و نە لە هیچ جێیەكی دیكەی هەرێمی كوردستان بتوانێت مافەكانی خەڵكی كوردستان پێشێل بكات، بۆیە زۆر گرنگە ئێمە هەموو پێكڕا بچینە سەر سندووقەكانی دەنگدان و یەكدەنگ، لیستی ٢٧٥ی پارتی دیموكراتی كوردستان سەربخەین.

ئامۆژگاری و ڕێنمایی جەنابی سەرۆك بۆ ئێمە هەمووان ئەوەیە كە ئێمە لە ئاستێكی بەرزدا بانگەشەی هەڵبژاردن بكەین، ئێمە خۆمان ناهێنینە ڕێزی خەڵكێك كە دژایەتیی پارتی دەكات یانیش لەسەر حیسابی دژایەتیی پارتی ساڵەهایە بە خێری پارتی بەردەوام بوون، ئێمە دەمانەوێ ئاستی پارتی، ئاستی ڕێبازی بارزانی، بە ڕێز و ئیحترامەوە، بۆ خەڵكی كوردستان، تەنانەت لەگەڵ ناحەزانی خۆشمان، بە زمانێكی ئارام، ئاسایش و سەقامگیریی كوردستان بپارێزین و ئەو هەڵبژاردنانە بە شێوەیەكی گەلێك پێشكەوتوو و شارستانی بەڕێوە ببەین، داوامان لە ئێوە ئەوەیە كە لەسەرخۆ، بەڵام بە جددییەوە بچنە سەر سندووقی دەنگدان، نەك بە هاتوهاوار، بەڵكوو بە دەنگی خۆتان بۆ هەموو جیهانی بسەلمێنن كە پارتی مەزنترین و سەركەوتووترین حزبە ئێستا لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان.

خوشك و برایانی هێژا:

ئەم هەڵبژاردنانە بۆ ئێمە گرنگن، چونكە جارێكی دیكەش دووپاتی دەكەمەوە، ئەو شوێنانەی كە پارتی لێ نەبێت، پیلان دەرهەق بە هەرێمی كوردستان دەگێڕدرێت، بەڵام هەر جێیەك پارتی لێ بێت، ناحەز هیچ جارێك نەیانتوانیوە بەرامبەر بە ئیرادەی خەڵكی پارتی رابوەستن، بۆیە بوونی پارتی ئێستا زۆر گرنگ و پێویستە لە بەغدا.

ئێوە ئەو پێشمەرگەیەن كە دوێنێ داستانتان تۆمار كرد بۆ بەرگریكردن لە خاكی كوردستان، ئێوە كچ و كوڕی ئەو پێشمەرگانەن كە لە بست بە بستی خاكی كوردستان بەرگرییان لە مافەكانی خەڵكی كوردستان كرد، ئەمڕۆ پێویستە جارێكی دیكە ئێمە بچینەوە سەنگەری خەبات، بەڵام ئەمجارە بە قەڵەمی خۆمان، دەستی خۆمان و دەنگی خۆمان، جارێكی دیكە رێ لە داگیركەران بگرین و رێبازی پارتی و بارزانی سەربخەین.

خوشك و برایانی بەڕێز:

دەستكەوتەكانی پارتی دیارن، خەبات و قوربانیدانی پارتی دیارە، خوێنی شەهیدەكانی ئێمە لە هەموو بەش و پارچەكانی كوردستان ڕژاوە، پێشمەرگەكانی ئێمە لە هەموو جێیەك خەبات و قوربانییان داوە و خۆیان ماندوو كردووە، كاتێك پێویستیی بە بەرگری و شەڕ بووبێت، ئێمە لە بەرەكاندا بووین، كاتێكیش كاتی ئاوەدانی بووبێت، دیسان پارتی سەركێشی قافڵەی ئاوەدانی بووە لە كوردستان.

ئێستا ئێمە پێویستیمان بە دەنگ و پشتیوانیی ئێوەیە، تاوەكوو بە خەڵكی دیكەش بڵێین كە ئەمە پارتییە، پارتی نەك تەنیا بەرامبەر بە دوژمنان زیرەكە و دەتوانێت ڕێ لە دوژمنان بگرێت، بەڵكوو لە ئاوەدانكردنەوەی كوردستانیشدا ئێستا هیچ هێزێك لە كوردستان نییە لە پێش پارتیدا بێت. ئەو خزمەت و خەباتەی پارتی بۆ خەڵكی خۆی كردوویەتی، بۆ خەڵكی كوردستان كردوویەتی بەبێ جیاوازی، ئەوان بە خۆیان شاهێدی قسەكانی ئێمەن، بۆیە ئەگەر خەڵكێكی دیكە بەڵێن بە ئێوە بدەن كە ئەوەتان بۆ دەكەین، پێویست نییە ئێمە هیچ بەڵێن بە خەڵك بدەین، تەنیا پێویستە تەماشای ئەو ساڵانەی رابردوو بکەن كە پارتی چی بۆ خەڵكی كوردستان كردووە و یەك بە یەك ئەو هەموو پرۆژە و دەستكەوتانەتان بۆ ریز دەكەین كە ئەمانە هەمووی دەستكەوتی ئێوە بوونە، هی حزبی ئێوە بووە، هی ئەو باوەڕە بووە كە ئێوە داوتانە بە حكوومەتی خۆتان.

پارتی هەموو كاتێك دەستكەوتی مەزنی بۆ خەڵكی كوردستان هەبووە، پارتی شانازیی بە قوربانییەكانی خۆی دەكات، پارتی هیچ جارێك خزمەتی نەكردووەتە منەت، خزمەت ئەرك و واجبە و بەردەوامیش دەبین لە بەجێهێنانی واجب و ئەركی خۆمان و ئینشائەڵا خزمەتی میللەتی خۆمان دەكەین.

ئەگەر پارتی چەند بەردەوام بووبێت لە خزمەتكردن، زۆر پیلانیش هەبووە بۆ ئەوەی ڕێگریی لە ئێمە بكەن، ڕێ بگرن بۆ ئەوەی خزمەتی ئەم خەڵكە نەكرێت، ئاوەدانی نەكرێت، پیلان گێڕدرا، هاوپەیمانێتی لەسەر ئاستی ناوخۆ و عێراق دروست كرا بۆ ئەوەی رێ لە پێشكەوتنی پارتی بگرن، پارتی رۆحی كوردستانە، ئەوەی بەرامبەر بە پارتی رادەوەستێت، پێویستە باش تێبگات میللەتی كوردستان هەمووی بەرامبەر ئەو ناحەزانە رادەوەستێت.

هێزی پارتی هێزی خەڵكی كوردستانە، هێزی خوێنی شەهیدانی ئێمەیە، هێزی پێشمەرگە قارەمانەكانە، هێزی ئێوەیە، هێزی گەنج و لاوانی ئێمەیە، پارتی شتێك نییە جیا بێت لە خەڵكی كوردستان، دۆست و دوژمن ئەوە باش دەزانن كە پارتی واتە كوردستان و كوردستان واتە پارتی. كاتێك پارتی بەرنامەی دادەنا خزمەتی خەڵكی كوردستان بكات و مافە دەستوورییەكانی هەرێمی كوردستان جێبەجێ بكات، پیلان و بەرنامە هەبوون چۆن بودجە و مووچەی هەرێمی كوردستان ببڕدرێت، بەرنامە هەبوون چۆن رێگریی لە پێشکەوتنی كوردستان بكرێت، چۆن هەرێمی كوردستان تووشی كێشەی ئاسایش ببێت، چۆن هەرێمی كوردستان بچووك بكرێتەوە. ئەم بەرنامانە بەردەوام بوون هەتا ئێستاش، بەڵام بە هێز و ئیرادەی خەڵكی كوردستان، بەرنامەكانی ئەوان سەرنەكەوتووە و سەریش ناكەون، چونكە خوامان لەگەڵدایە و ئێوەمان لەگەڵدایە.

كاتێك پێویست بێت لە بەرەی بەرخۆداندا بین، ئێمە هەموو كات ئامادەبووین و لێرەشەوە ئامادەین لە بەرەی بەرخۆداندا بین، بەڵام كاتێك پێویست بێت وەڵامی ناحەز و دوژمنانی خزمەتكردنی میللەتی خۆمان بدەینەوە، دیسان ئێمە ئامادەین و دیسانیش بەردەوام دەبین لە خزمەتكردنی میللەتی خۆمان و بە پرۆژەی خۆمان و بە سەركەوتنی پارتی وەڵامی ناحەزانی خۆمان دەدەینەوە.

خوشك و برایانی هێژا:

ئێمە چەندین دەستكەوتی مەزنمان لەسەر ئاستی كوردستان بۆ هەموو شار و ناوچەكانی كوردستان هەبووە، یەكێك لەوانە پرۆژەی رووناكی بووە بۆ رووناككردنەوەی كوردستان، پێش چەند ڕۆژێك تێستی كارەبای ٢٤ كاتژمێری لە زاخۆش ئەنجام دراوە و سەركەوتوو بووە، لە كۆتایی ئەم مانگە سەنتەری زاخۆ دەبێتە كارەبای ٢٤ كاتژمێری و ئینشائەڵا هەتا كۆتایی ساڵ، دەوروبەری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆش دەبن بە كارەبای ٢٤ كاتژمێری.

كاتێك ئێمە باسی خزمەتكردن دەكەین، هیچ منەتێكی تێدا نییە، هەقی ئێوەیە، ئێوە ئەوەندە خزمەت و خەباتتان كردووە كە ئێمە شەو و ڕۆژ خزمەتی ئێوە بكەین، واجبی ئێمەیە، ئەركی ئێمەیە و هیچ منەتی تێدا نییە. من چەندان جار هاتوومەتە زاخۆ، زۆرجار هاتوومەتە زاخۆ، هەموو جارێك ئامۆژگاری و رێنمایی جەنابی سەرۆك ئەوە بووە كە پێویستە خزمەتی قارەمانانی زاخۆ بكەن و پێویستە خزمەتی خەڵكی قارەمان و تێكۆشەری زاخۆ بكەن و ئێمەش بە واجب خزمەتی زاخۆمان كردووە و منیش سوپاسی ئێوە دەكەم بۆ ئەو باوەڕەی ئێوە بە ئێمەتان داوە و رێگەتان پێداوین بێین خزمەتتان بكەین، سوپاسی فەرمانبەر و بەرپرسانی ئیدارەی زاخۆش دەكەین كە بە ئەركی خۆیان هەستان و بە ئەمانەتەوە توانیویانە لە خزمەتی ئێوەدا بن، ئەمڕۆ ئێمە زاخۆ دەبینین پێش چەند ساڵێك لە كوێ بوو و ئەمڕۆ لە كوێیە، ئەمەش هەموو ئەو دەستكەوتی ئەو باوەڕەن كە ئێوە بە ئێمەتان داوە و رێگەتان پێداوین خزمەتی زاخۆ بكەین.

پێش چەند ساڵێك، ٦٠٪ی شەقامەكانی ناو زاخۆ هێشتا خۆڵ بوو، ئێستا سوپاس بۆ خوا قیڕ دەكرێن، كۆڕنیشی زاخۆ جێیەك بوو خەڵك نەیدەتوانی بچێت، ئێستا یەكێكە لە جوانترین كۆڕنیشەكان لەسەر ئاستی هەموو عێراق، گەلێك خزمەتگوزاریی دیكە بۆ زاخۆ كراون رەنگە زۆر دیار نەبن، بەڵام كۆڕنیش زۆر دیارە، هەرچەندە خزمەتی دیكە بۆ دەوروبەری زاخۆ كراوە، بۆ ڕێگەوبانی زاخۆ كراون، بۆ قەزا و ناحیەكانی دەوروبەری زاخۆ كراون كەمتر نین لەو كارانەی لە كۆڕنیشی زاخۆ كراون، دیسانیش ئەمە واجبە و ئەو واجبەش بەردەوام دەبێت و بەردەوام دەبین لە خزمەتی ئێوەدا و بۆ ئاوەدانیی زاخۆ و ئاوەدانیی هەموو كوردستان ئینشائەڵا.

ئێستا زاخۆ بووەتە جێیەكی سەرنجڕاكێش و خەڵك لە هەموو عێراق و هەموو كوردستان و بگرە زۆرجاران لە جێی دیكەش جیهانیش دەیانەوێ بێنە زاخۆ.

خوشك و برایانی هێژا:

ئێمە بەرنامەی زۆر باشتر و پێشكەوتووترمان هەیە بۆ ئەوەی زاخۆ ببەینە قۆناخێكی دیكە و زۆر زیاتر خزمەتی زاخۆ بكرێت، هیوای ئێمە ئەوەیە كە خوا پشتیوانی ئێمە بێت و ئێوەش بەردەوام بن لەوەی كە باوەڕی خۆتان بدەن بە ئێمە و ئینشائەڵا گەلێك خزمەتی زیاتریشتان بۆ دەكرێت.

خەڵكی زاخۆ خەڵكێكی قارەمانە، پێشمەرگەی قارەمانن، بەڵام لە هەمان كاتدا هونەرمەندی زۆر لێهاتوون، زۆرجار من كاتێك هاتوومەتە زاخۆ و لە كۆڵانان یان لەو جێیانەی سەردانمان كردووە، دەبینم گەلێك گەنجی دەنگخۆشی زاخۆیی ستران دەڵێن، زاخۆ جێی پێشخستنی هونەر و كولتووری كوردستانە و لەبەر ئەوە ئێمە گرنگییەكی زیاتریش بە بابەتی هونەری و كولتووری لە زاخۆ و لە هەموو كوردستان ئینشائەڵا.

گەنجانی ئێمە لە زاخۆ، وەرزشوانی زۆر بەهێزن، پێش ماوەیەك ئێمە بینیمان یانەی زاخۆ سەركەوتنی مەزنیان بەدەست هێنا، هەروەك من بزانم سبەش دیسان یارییەك هەیە لە بەحرەین و هەر لێرەوە پشتیوانیی خۆمان بۆیان دەردەبڕین و هیوادارین سەركەوتوو بن، ئینشائەڵا سەركەوتنی زۆر مەزنتر بەدەست دەهێنن، ناوی كوردستان دەچێتە سەر نەخشەی جیهان بۆ پێشخستنی وەرزش ئینشائەڵا.

خوشك و برایانی هێژا:

كاتێك ئێمە بڕیارمان دا خزمەتی كوردستان بكەین، بڕیاری ئێمە ئەوە بووە خزمەتی هەموو كوردستان بكەین بەبێ فەرق و جودایی، هیچ شار و هیچ گوندێك و هیچ دەڤەرێك لەبیر نەكرێت، هەر دەڤەرەی تایبەتمەندیی خۆی هەیە، خزمەتی دهۆك بكرێ، سێمێل، زاخۆ، بێگۆڤا، سۆران، هەولێر، هەڵەبجە، گەرمیان و هەر شارێكی كوردستان هەیە، هیچ جێیەك لە خزمەتگوزارییان بێبەش نەكرێن و تایبەتمەندیی ئەو جێیانەش لەبەرچاو بگیرێن. جێی سەربڵندییە ئێستا حكوومەتی هەرێمی كوردستان لەسەر ئاستی هەموو كوردستان خزمەتگوزاری پێشكەش كردووە، ئەمە بووەتە جێی شانازی بۆ خەڵكی كوردستان و بووەتە گرێیەك بۆ ئەو ناحەزانەی كە چاویان بە كوردستان هەڵنایەت، زۆران چاویان بە كوردستان هەڵنایەت و بەڵێنی ئەوە دەدەن كە پێویستە قەوارەی كوردستان هەڵبوەشێتەوە و ڕێ لە پێشكەوتنی كوردستان بگیرێت، چونكە گەندەڵی و فەساد لەنێو خۆیاندا ڕێگە نادات خزمەتی خەڵكی خۆیان بكەن.

لێرە پەیامی كوردستان بۆ هەموو خەڵكی عێراقە، كاتێك تیرۆریستانی داعش هێرشیان هێنایە سەر عێراق، دەرگای ماڵەكانی كوردستان كراوە بوون بۆ هەموو خوشك و برایانی عەرەب و توركمان و كریستیانمان، خوشك و برایانی ئێزدیمان، خوشك و برایانی كریستیانمان، ئەو كوردانەی كە لە دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی كوردستان دەژین لە جێیە داگیركراوەكان، ئەو خوشك و برا عەرەبانەمان، چ لەبەر بابەتی ئابووری یانیش نەبوونی خزمەتگوزاری روویان لە هەرێمی كوردستان كردووە، هەرێمی كوردستان هەموو كاتێك دەرگای كراوە بووە و بەردەوامیش دەبین و نیشانی هەموو دونیای دەدەین كە سەخاوەت و مێرخاسی و ماڵی كوردستان و كولتووری كوردستان و باوەڕیی ئێمە بە پێوەژیان، ڕێبازی پارتی و رێبازی پارتی چەندە توندوتۆڵە. ئێمە بەردەوام دەبین و خزمەتی هەموو خەڵكی عێراق دەكەین، ئەمجارە نەك تەنیا ئەو خەڵكەی لە عێراقەوە هاتوون و لە دەرگای كوردستان بدات و داوای ئەوە بكات لێرە بە ئارامی بژیت، ئێستا داوای هەموو خەڵكی عێراقە كە پارتی بەرگریی لە مافی ئەوان بكات لە پەرلەمانی عێراق.

بەربژێرانی ئێمە، ئەندامانی ئێمە، كاتێك دەچنە بەغدا، بۆ ئەوە دەچن لەوێوە پارێزگاری لە مافە دەستوورییەكانی كوردستان بكەن، نابێت هیچ كەسێك، هیچ هێزێك، هیچ لایەنێكی سیاسی ئەو ماف و دەسەڵاتەی هەبێت كە مافە دەستوورییەكانی هەرێمی كوردستان پێشێل بكات، بابەتی مووچە بكاتە بابەتێكی سیاسی و بە میزاجی شەخسی بڕیار بدات كە ئایا مووچەی هەرێمی كوردستان دەنێرن یان نا؟ ئایا مافەكانی هەرێمی كوردستان جێبەجێ ببن یان نا؟ ئەوان خۆیان بە خاوەن بزانن و وا حیساب بكەن كە ئێمە بەدوای ئەواندا دەچین، ئێمە بە دوای كەسدا نەچووین و هیچ جارێكیش بە دوای كەسدا ناچین. بەڵام ئێمە باوەڕمان بە فیدرالیەتی عێراق هەیە، باوەڕمان بە دیموكراسیەت هەیە، ئێمە باوەڕمان بەو كەسانە هەبووە كە باوەڕمان پێهێنا و هاتنە سەر حوكم بۆ ئەوەی ئەوان ببنە وەكیلی ئێمە و ئەوان پارێزگاری لە مافەكانی ئێمە بكەن، بەڵام كاتێك ئێمە ببینین خەڵكانێك ئەمانەتی خۆیان بەجێ ناهێنن و پارێزگاری لە مافەكانی كوردستان ناكات، ئێمە هیچ ڕێگەیەكمان نامێنێت ئەوە نەبێت كە ئێمە خۆمان بچینە بەغدا و خۆمان پارێزگاری لە مافەكانی خۆمان بكەین.

ئەمجارە ئەم خوشك و برایانەمان دەچنە ئەوێ تا لەوێ بەرگریی لە هەموو مافە دەستوورییەكانمان بكەن، کاربکەن بۆ ئەوەی هەموو مافە دەستوورییەكان بەبێ فەرق و جودایی پێویستە وەك خۆیان جێبەجێ بكرێن، بەڵام بۆ ئەوەی سەركەوتوو بین، بۆ ئەوەی پەیاممان لە بەغدا بەهێز بێت، بۆ ئەوەی هێزمان لە بەغدا هەبێت، ئێمە پێویستیمان بە دەنگی ئێوەیە، پێویستیمان بە پشتیوانی و متمانە و باوەڕیی ئێوەیە، كاتێك ئێوە باوەڕیی خۆتانمان پێ بدەن، من پێتان دەڵێم كە بۆ هەمووتان روونە و ئێمەش دەتوانین خزمەتكاری ئێوە بین و ئەمانەتی ئێوە بەجێ بگەیەنین و بەو باوەڕەی كە ئێوە پێمان دەدەن، جارێكی دیكە بتوانین بۆ خزمەتی وڵاتی خۆمان بەكار بهێنینەوە.

ئێستا خەڵكی عێراق هەموو سەیری كوردستان دەكەن، سەیری پێشكەوتنی شارەكانمان و شوێنە گەشتیارییەكانمان دەكەن، لە ئێوە پیرۆز بێت، ئێوە شایستەی زۆر زیاترن و خوا پشتیوان بێت، زۆر زیاتریش خزمەتی ئێوە دەكەین لە هەموو روویەكەوە، لە كەرتی كشتوكاڵی بێت، لە كەرتی پیشەسازی بێت، تەندروستی بێت، خوێندن بێت، لە هەر لایەكەوە ئێمە بتوانین خزمەتی ئێوە بكەین، كەمتەرخەمی ناكەین، پیرۆزتان بێت، بەڵام خەڵكێكی دیكە ئێستا سەیری ئێوە دەكەن، داوای ئەوان ئەوەیە كە پێشكەوتنی كوردستان و ئەزموونی پێشكەوتنی كوردستان بۆ ئەوانیش بگوازرێتەوە.

ئێمە دەبینین زۆرجار تۆمەت بۆ هەرێمی كوردستان دەكرێت كە گوایە كوردستان هەقی عێراق دەخوات، خوشك و برایانی هێژا هەندێك راستی هەن كە پێویستە ئێوە بیزانن، حكوومەتی عێراق هیچ جارێك مافەكانی هەرێمی كوردستانی وەك خۆی نەداوە، هیچ جارێك ئەو بودجەیەی كە لە یاسای بودجەدا بۆ هەرێمی كوردستان تەرخان كراوە، بۆ هەرێمی كوردستان هەناردە نەكراوە، بەڵکوو تەنیا ٥٪ لە بودجەی هەموو عێراق بۆ كوردستان هاتووە، لە كاتێكدا ١٤٪ی سەرجەمی دانیشتووانی عێراق ئێستا لە هەرێمی كوردستانە، بە ٥٪ ئێمە خزمەتی ١٤٪مان كردووە، ئەم پێشكەوتنانەیشی بەدەست هاتوون، خەمخۆریی ئێوە و خەمخۆریی كچان و كوڕانی ئێوە و نوێنەرانی ئێوە بووە لە حكوومەت و لە پەرلەمان كە بە دڵێكی پاكژ توانیویانە خزمەتی هەرێمی كوردستان بكات، با كەس هیچ جارێك منەت لەسەر ئێمە نەكات، كەس هەقی خۆی بە ئێمە نەداوە بەڵكوو هەقی ئێمەی خواردووە.

ئێستا پرسیار ئەوەیە، ئەگەر هەقی هەرێمی كوردستان خوراوە و بودجە بۆ هەرێمی كوردستان نەنێردراوە، باشە بۆچی ئەو بودجەیە بۆ بەشەكانی دیكەی عێراق خەرج نەدەكرا؟ چونكە بەڕاستی ئەوەی بۆ ئێمە نەنێردراوە، لە بەشەكانی دیكەی عێراقیش خەرج نەكراوە. گەلێك جار گازندەمان لە خوشك و برایانی عەرەبمان گوێ لێ دەبێت، لە باشوور و ناوەڕاست و هەموو لایەكانی دیكەی عێراقەوە دێنە لامان و پێمان دەڵێن ئێمە زۆر بێبەشین، نە خزمەتگوزاری هەن، نە ئاوی خواردنەوە هەیە، نە كارەبا هەیە، نە قوتابخانە هەن، نە نەخۆشخانە هەن، نە ڕێگەوبان هەن، باشە عێراقێكی ئەوەندە دەوڵەمەند، ئەو هەموو سامان و سەروەتە لەدەست ئەو دەسەڵاتەدایە، بۆ كوێی خەرج دەكەن و بۆ كوێ دەچێت؟ مادام بۆ هەرێمی كوردستان ناچێت، مادام بۆ خەڵكی فەقیر و هەژار لە بەشەكانی دیكەی عێراقیش نەچێت، جێی پرسیارە، لە كوێیە؟ خوشك و برایانی ئێمە پێویستە بچن ئەو پرسیارە لە پەرلەمان بكەن و بزانین ئەو سەروەت و سامانەی ئەم میللەتە كوێوە چووە و پێویستە جارێكی دیكە بۆ ئەم میللەتە بگەڕێتەوە.

زۆرجار بەڵێنی ئەوە بە یەكتر دەدەن كە ئێمە ناهێڵین قەوارەی هەرێمی كوردستان بمێنێت، فەشەلی خۆیان بەوە دەشارنەوە كە پێویستە هێرش بكەنە سەر هەرێمی كوردستان، هەوڵ دەدەن شكستی خۆیان بەوە بشارنەوە بەوەی كە رێگریی لە پێشكەوتنی كوردستان بكەن، باشە كە ئێوە ناتوانن پێشبكەون، بۆچی ڕێگە لە پێشكەوتنی خەڵكی دی دەگرن؟ بەڵام پەیامی ئێمە بۆ هەموو لایەك ئەوەیە، ئێمە نە شەڕخوازین، نە دەشمانەوێت رۆژێك لە رۆژان بچین شەڕی هیچ لایەنێك بكەین، بەڵام خوا لەگەڵماندایە، هەر كەسێك تەماحی داگیركردنی كوردستان بكات، سەری خۆی لە شاخەكانی كوردستان دەدات.

ئێمە دەمانەوێت پێكەوە بژین، دەمانەوێ ئاوەدان بكەین، دەمانەوێ بەرەوپێش بچێت، دەمانەوێ رێگەوبان دروست بكەین، قوتابخانە دروست بكەین، ئاستی خوێندن بەرز بكەینەوە، جووتیارانمان بێمنەت بن لە بەرهەمەكانی خۆیان و بەرهەمەكانی ئەوان ساخ بكرێتەوە و بفرۆشرێت، ئێمە دەمانەوێ قوتابیانمان لە مەكتەب باشترین ئاستی خوێندنی هەبێت، ئێمە دەمانەوێ نەخۆشخانەكانمان باشترین خزمەتی هاووڵاتیانی ئێمە بكات و هاووڵاتیانی كوردستان چیتر نەچنە دەرەوە بەڵكوو لە دەرەوە بێنە هەرێمی كوردستان، ئێمە دەمانەوێ پزیشك و نۆژدارانمان لێرە هەموو خزمەتێكیان بكرێت تا ئەوانیش بتوانن بە باشترین شێوە خزمەتی خەڵكی خۆیان بكەن. ئێمە دەمانەوێ وەرزشوانانمان سەركەوتوو بن، ئێمە دەمانەوێ وەرزشوانانمان بتوانن بە ناوی كوردستان بەشداریی لە كێبڕكێ جیهانییەكان بكەن، ئێمە دەمانەوێ كرێكارانمان بێمنەت بن و ژیانێكی بەختەوەریان هەبێت، ئومێدی ئێمە، ژیان و روئیا و بینینمان بۆ پاشەڕۆژی ئێمە، تەنیا ژیانی رۆژانە نییە، ئێمە دەمانەوێ كوردستان بگاتە ئاستی وڵاتانی پێشكەوتوو و پێكڕا لەگەڵ ئێوە دەتوانین بیكەین، ئێمە خەونەكانی خۆمان كردووەتە ڕاستی و ئەو خەونانەی ماون ئینشائەڵا دەكەین بە ڕاستی.

خوشك و برایانی هێژا:

ئەم شتانەی ئێمە دەیانڵێین قسە نین، كردارەكانی ئێمە شاهێدی قسەكانمانە، پرۆژەی رووناكیمان جێبەجێ كرد، پرۆژەی (هەژماری من)مان جێبەجێ كرد، پرۆژەی رێگەوبانمان جێبەجێ كرد، سەدان قوتابخانەی نوێمان ئاوەدان كردەوە، هەزاران قوتابخانەی دیكە نۆژەنكرانەوە، ئاستی كەرتی تەندروستی بەرەو ئاستێكی بەرزتر چوو، گەلێك شوێنی گەشتیاری لەسەر ئاستی هەموو هەرێمی كوردستان ئاوەدانكرانەوە، بەرنامەی زۆر زیاترمان هەیە، بابەتی بەدیجیتاڵكردنی سیستەمی خزمەتگوزاری لە هەموو كوردستان كەوتنە كار، ئەم شتانە ئەگەر چەند ساڵێك لەمەوبەر خەون بووبن، ئێستا خەون نین، ئەمانە هەموو ئەو دەستكەوتانەن كە ئەم حكوومەتە بەجێی هێناوە و دەستكەوتی زیاتریش ئینشائەڵا بەدەست دەهێنین.

لە جێی خۆیەتی لە كاتی خۆشی و ناخۆشیدا ماندووبوونی پێشمەرگە قارەمانەكانمان بەبیر بێتەوە، ئێستاش پێشمەرگە لە دەوروبەری كوردستان پارێزگاری لە هەرێمی كوردستان دەكەن، ئەم خاكە پیرۆزە بە زەحمەت و خەباتی پێشمەرگە پارێزراون، سوپاسی پێشمەرگە دەكەین، دەستی ئەوان ماچ دەكەین، سوپاسی هێزەكانی ئاسایشمان دەكەین، هێزەكانی ناوخۆمان دەكەین، بۆ پاراستنی ئەو ئاسایش و سەقامگیرییەی ئێستا لە كوردستاندا هەیە. لە هەموویان زیاتر سوپاسی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان دەكەین كە ئەم دەستكەوتانەی ئەمڕۆ هەمانە بەرهەمی ئەو شەهیدانەیە، سەری خۆمان بۆیان دەچەمێنین، هیوادارم دوعای دایكانی شەهیدان لەگەڵ ئێمەدا بێت، پشتیوانیی ماڵە شەهیدانمان لەگەڵدا بێت، پێشمەرگە قارەمانەكان بەردەوام بن لە پارێزگاریكردن لە هەرێمی كوردستان و جەماوەری خۆڕاگری كوردستانیش بەردەوام بێت لە پشتیوانیكردنی پارتی بۆ ئەوەی پارتی ئەمجارەش سەركەوتنێكی مەزنتر و مسۆگەرتر تۆمار بكات.

خوشك و برایانی هێژا:

سوپاس بۆ خوا ئەوە چەندان جارە دێمە زاخۆ، هەموو جارێ دەبێتە باران، ئینشائەڵا رەحمەت و بەرەكەتە، من نامەوێ ئێوە زۆر ماندوو بكەم و لێرە بتانهێڵمەوە، بەڵام جارێكی دیكەش داوا لە هەمووتان دەكەم بۆ ئەوەی دۆستانمان دڵیان خۆش ببێت، ناحەزانمان بێ هیوا ببن، جارێكی دیكە ئێمە هەموو پێكڕا، ڕۆژی هەڵبژاردن، بە خۆمان و كەسوكار و دۆست و ناسیاوانی خۆمان، بچینە سەر سندووقەكانی دەنگدان و هێزی پارتی نیشانی هەموو لایەك بدەین، لیستی ٢٧٥ی پارتی دیموكراتی كوردستان سەربخەین، نوێنەرانی خۆمان بنێرینە بەغدا، چاوەڕێی دەستكەوتی مەزنتر بین، چاوەڕێی پێشكەوتنی زیاتر بین، چاوەڕێی ئەوە بین كوردستان رۆژ بە رۆژ بەرەوپێش بچێت، ئاوەدانتر ببێت، ئەوكاتیش ئێوە ژیانێكی بەختەوەرترتان هەبێت. هەر ساخ و سەلامەت بن، هەر سەركەوتوو بن.

بژی پارتی

بژی بارزانی

بژی جەماوەری خۆڕاگری زاخۆ

ئێوە گەلێك بەخێر هاتن سەر سەری من و سەرچاوان، زۆر بەخێر بێن.