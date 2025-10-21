سیداد بارزانی: هەرێمی کوردستان هیچ کات حوکمی زۆرینە قبووڵ ناکات

پێش کاتژمێرێک

نوێنەری سەرۆک بارزانی لە سۆران لە کەرنەڤاڵی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، هەرێمی کوردستان هیچ کات حکوومی زۆرینە قبووڵ ناکات، دەشڵێت: عێراق بنەماکانی هاوسەنگی و هاوبەشی و سازان لە بەرانبەر هەرێمی کوردستان پێشێل کردووە.

دووشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە سۆران کەرنەڤاڵی ناساندنی کاندیدانی لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو و سیداد بارزانی، نوێنەری سەرۆک بارزانی، گوتارێکی پێشکەش کرد.

سیداد بارزانی، لە گوتارەکەیدا دووپاتی کردەوە، عێراق دوای ساڵی 2003 لەسەر بنەماکانی هاوسەنگی و هاوبەشی و سازان دامەزراوە، حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی بەغدا بەردەوام ئەو بنەمایانەیان بەرانبەر بە هەرێمی کوردستان پێشێل کردووە.

گوتیشی: بەغدا هەمیشە دەیەوێت بە لۆژیکی زۆرینە بڕیارەکانیان بەسەرماندا بسەپێنن، بەڵام هەرێمی کوردستان هیچ کات حوکمی دیکتاتۆریی قبووڵ نەکردووە، بۆ ئەوەی ئەو ستەمکارییە قبووڵ بکات، کە تا ئێستاش دەرحەق بە خەڵکی کوردستان دەکرێت.