هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتیی سوپای عێراق جەختیان لە هاریکاریی هاوبەش کردەوە

پێش کاتژمێرێک

کۆبوونەوەیەکی هاوبەشیی سەربازی و ئەمنی لە نێوان هەرێمی کوردستان و شاندێکی سەرکردایەتیی سوپای عێراق بەڕێوە چوو، هەردوولایان جەختیان لە هاریکاریی هاوبەش لە پێناو پاراستنی ئەمنییەت و سەقامگیریی وڵاتدا کردەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەیەکی هاوبەشیی سەربازی و ئەمنی لە نێوان هەرێمی کوردستان و شاندێکی باڵای سەرکردایەتیی سوپای عێراق، بەڕێوە چوو.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە کۆبوونەوەکەدا هەر یەکە لە فەوزی هەریری، سەرۆکی دیوان سەرۆکایەتیی هەرێم، عیسا عوزێر، سوپاسالاری پێشمەرگە، نوێنەری حکوومەتی هەرێم و ژمارەیەک لە بەرپرسانی هێزی پێشمەرگە بەشدار بوون. شاندی سەرکردایەتیی سوپای عێراقیش پێکهاتبوو لە عه‌بدولئه‌مير ڕه‌شيد، سوپاسالارى عێراق و ژماره‌يه‌ك له‌ پله‌دارانى باڵاى سه‌ربازى و ئه‌منیی عێراق.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکەدا، لە گفتوگۆکانی کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتیی هەرێم، جەختی لە گرنگیی بەردەوامی و فراوانکردنی هاریکاری و هەماهەنگیی هاوبەش لە نێوان هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق لە پێناو پاراستنی ئەمنییەت و سەقامگیری وڵاتدا، کردەوە.

لای خۆیەوە سوپاسالاری عێراق، وێڕای دەربڕینی خواست و خۆشحاڵی بە پەیوەندی و هاریکاریی هاوبەشیی نێوان هەردوولا، ئامادەیی وەزارەتی بەرگری و سەرکردایەتیی سوپای عێراقی بۆ پشتیوانیکردنی پێشمەرگە دووپات کردەوە.

پاراستنی ئاسايشی سنوور و ئاسمانی عێراق، دۆخى ده‌روازه‌ سنوورييه‌كان، ته‌وه‌رێكى ديكه‌ى گفتوگۆکانی كۆبوونه‌وه‌ هاوبەشەکە بوو.