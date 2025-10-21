شاندی ئیمارات سەردانی قەڵای هەولێریان کرد

پێش دوو کاتژمێر

ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: لەسەر قەڵای هەولێر پێشوازیمان لە شاندی ئیماراتی عەرەبی کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بلاوی کردووەتەوە، لەسەر قەڵای هەولێر، پێشوازیمان لە شاندێكی ئیماراتی یەكگرتووی عەرەبی بە سەرۆكایەتیی عەبدوڵڵا ناسر لوتا جێگری وەزیری كاروباری ئەنجوومەنی وەزیرانی حكوومەت ئیمارات كرد.

ساسان عەونی دەڵێت: شاندەكەی ئیمارات بەمەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەكان و بەشداریكردن لە كۆڕبەندێكی ئابووری كە لە هەرێمی كوردستان بەڕێوە دەچێت، سەردانی شاری هەولێریان كردووە.