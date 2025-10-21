ڕێبهر ئهحمهد و بەرپرسانی باڵای ئێران دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد
وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە سەردانەکەیاندا بۆ ئێران لەگەڵ هەر یەک لە سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران و وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە باسیان لە ڕێککەوتنی ئەمنی نێوان عێراق و ئێران و سەقامگیریی ناوچەکە کردووە.
ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەمان بۆ کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئەمڕۆ سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، لەگەڵ عەلی لاریجانی، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران کۆبووینەوە.
دەشڵێت: لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی پتەوکردنی هاوکاریی ئەمنیی هاوبەش و بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ئەمنی نێوان عێراق و ئێرانمان کرد.
وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان باسی لەوەش کردووە، سەردانەکەماندا لەگەڵ عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، کۆبووینەوە و گفتوگۆیان دەربارەی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، سەقامگیریی ناوچەکە و ڕێککەوتنی ئەمنیی نێوان عێراق و ئێران کردووە.
Continuing our official visit to the Islamic Republic of Iran, we met with Foreign Minister Mr. Abbas Araghchi to discuss enhancing bilateral relations, regional stability, and Iraq-Iran security agreement. pic.twitter.com/eME8QS8Fka— Rêber Ahmed (@RayberAhmed) October 20, 2025
As part of the official visit to the Islamic Republic of #Iran, we met today with Mr. Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, discussing strengthening joint security cooperation and following up on the implementation of the security agreement between… pic.twitter.com/svV9rDPBcT— Rêber Ahmed (@RayberAhmed) October 20, 2025