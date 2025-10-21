پێش کاتژمێرێک

هیوا ئەفەندی، سەرۆکی فەرمانگەی تەکنەلۆژیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی كوردستان دەڵێت: هەرێمی کوردستان له ستراتیژیی دیجیتاڵی، خۆی لەگەڵ عێراق بەراورد ناکات و زۆر پێشكه‌وتووتره‌.

سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، هیوا ئەفەندی، سەرۆکی فەرمانگەی تەکنەلۆژیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، گوتی: ئێمه له ستراتیژیی دیجیتاڵی چاومان له وڵاتانی پێشکەوتووتره و خۆمان بە عێراق بەروارد ناکەین. دەشڵێت: بێ پشتگیریی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشکەوتنی دیجیتاڵی ناکرێت، پێشکەوتنی دیجیتاڵیش لە هەرێمی کوردستان دوای ساڵی 2019 و پێكهێنانی کابینەی نۆیەم بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی، هاته‌ ئاراوه‌.

هیوا ئەفەندی ئاشکرای کرد، زیاتر له دوو ملیۆن و دوو سه‌د هه‌زار كه‌س له هەرێمی كوردستان پێناسی دیجیتاڵییان هەیه. لەبارەی ستراتیژییەتی دیجیتاڵی عێراقیش گوتی: ستراتیژییەکی دیجیتاڵی له حکوومەتی عێراق بەدی ناکرێت.

سەبارەت بە شاندی وڵاتی ئیماراتیش، هیوا ئەفەندی ڕایگەیاند: بەرپرسانی ئیمارات به پێشکەوتنی دیجیتاڵی له هەرێمی کوردستان سەرسام بوون کە هەرێمی کوردستان له پێشکەوتنی دیجیتاڵی لانی کەم 10ساڵ پێش عێراقه.

هیوا ئەفەندی بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، پەیوەندیی نێوان وەزارەتەکان و ئەنجوومەنی وەزیران و ئۆفیسی سەرۆک وەزیران دەبێتە پەیوەندییەکی تەواو دیجیتاڵی، ئێستا ئەم سیستەمە تەواو بووە و وەکوو ئەزموونی ئێستا کاری پێ دەکرێت. دەشڵێت: سیستەمەکە پەیوەستە بە گوێڕایەڵی ئەو بەڕێوەبەرانەی لە بەڕێوەبەرایتییەکان کار بەڕێ دەکەن، بە ڕێنماییەکانی ئێمە، ئەگەر گویڕایەڵ بن بە سێ مانگ پرۆسەکە تەواو دەبێت.

لەبارەی ژیری دەستکردیش گوتی: ژیری دەستکرد ئێستا نیعمەتە، بەڵام تا ئەوکاتەی ژیری دەستکرد جومگە گرنگەکانی ژیان بگرێتە دەست، ئەوکاتە تووشی کێشە دەبین، ژیری دەستکرد زۆر کار لەناو دەبات، پێویستە مرۆڤایەتیی خۆی بگونجێنێت لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا، ژیری دەستکرد بووەتە شەپۆلێکی بەهێز، مرۆڤ دەبێت یا سواری شەپۆلەکە بێت، یاخود شەپۆلەکە مرۆڤ دەشکێنێت.