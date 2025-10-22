چاودێرێکی سیاسی: پێویستە عێراق سوود لە ئەزموونی حووکمڕانی هەرێمی کوردستان وەربگرێت

پێش 3 کاتژمێر

هەرچەندە عێراق داهاتێکی زۆری هەیە، دەتوانێت باشترین خزمەتگوزاری و ژێرخان بۆ هاووڵاتییانی دابین بکات، بەڵام بەهۆی گەندەڵی و ناڕوونی لە داهات و خەرجییەکاندا، هاووڵاتییانی عێراق لە دۆخێکی خراپدان و تەنانەت بێبەشن لە سەرەتاییترین مافەکانی وەک ئاو و کارەبا.

یاسین مەحموود، چاودێری سیاسی، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، "سیاسەتی بەڕێوەبردنی ئابووری لە عێراق سیاسەتێکی خراپ و ناڕوونە و گەندەڵی زۆرە". ناوبراو ئاماژەی بەوەدا، سەرچاوەکانی داهاتی وڵات هەمووی ناگەڕێنەوە بۆ یەک سندووق، بەڵکوو دەگەڕێنەوە بۆ کۆمەڵێک سندووقی حزبی جیاجیا و گرووپی چەکداری و لایەنی دیکە، ئەمەش وایکردووە سیاسەتی بەڕێوەبردنی ئابووری عێراق خراپ بێت.

لە درێژەی قسەکانیدا، یاسین مەحموود گوتی، "بە پێچەوانەی عێراق، سیاسەتی بەڕێوەبردنی ئابووری کوردستان سیاسەتێکی دروست بووە، بۆیە دەکرێت بەغدا سوود لە سیاسەت و ئەزموونی هەرێمی کوردستان وەربگرێت و بەیەکەوە بتوانن بە سیاسەتێکی ڕوونتر دۆسیەی ئابووری عێراق بەڕێوە ببەن". سەرەڕای ئەوەی تەنیا 5%ی بوودجەی عێراق بۆ کوردستان تەرخانکراوە، بەڵام لە ڕووی خزمەتگوزاری و ئابووری و گەشەندنەوە هێندەی زەوی و ئاسمان لێک دوورن.

سیروان عارەب، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، "ئێمە تەنیا نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان ناکەین، بەڵکوو بەرگری لە مەزڵوومیەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەین، هەر لە بەسرەوە تاوەکوو فاو". ناوبراو ئاماژەی بەوەدا، عێراق ئێستا لە تەنگەژەیەکی ئابووری سەختدایە و تەنیا پشتی بە نەوت بەستووە، ئەمەش کارەساتێکی گەورە دروست دەکات لە کاتی ڕوودانی هەر نزمبوونەوەیەک لە نرخی نەوتدا.

عارەب جەختی لەوە کردەوە، "پێمان وایە دەبێت هەموومان کاربکەین بۆ ئەوەی تەواوی هاووڵاتییانی عێراق لە خۆشگوزەرانیدا بژین و ئەو خۆشگوزەرانییەش ئەگەر لە عێراق پەیڕەو کرا، دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی، هەرێمەکان، بەتایبەتی هەرێمی کوردستان، وەک قەوارەیەکی دەستووری بەهێز بێت و ڕەنگدانەوەی هەبێت بەسەر تەواوی ناوچەکانی دیکەی عێراق". پارتی دیموکراتی کوردستان لە کارنامەی خۆیدا جەخت لەسەر ئابوورییەکی گەشەسەندوو دەکات بۆ دروستکردنی ژینگەیەکی لەبار بۆ وەبەرهێنان، تاوەکوو کەرتی تایبەت ببێتە بزوێنەری گەشەی ئابووریی عێراق.

لە کاتێکدا هەمووان دەیانەوێت زۆرترین کورسی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەدەست بهێنن، لە 11ی تشرینی دووەم بەڕێوەدەچێت، کەمێکیان پلانیان هەیە بۆ باشترکردنی دۆخی هاووڵاتییانی عێراق. بە بڕوای عێراقییەکانیش، تەنیا دەمووچاوەکان دەگۆڕدرێن نەک باشترکردنی دۆخیان. تەنیا پارتی دیموکراتی کوردستان جیاواز لەوان کار بۆ جێبەجێکردنی پلانە ستراتیژییەکان دەکات.