مەسرور بارزانی: سەرەڕای هەوڵەکان بۆ پەکخستنی پێشکەوتنمان، بەڵێنێکی دیکەمان جێبەجێ کرد

پێش 36 خولەک

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی ئاماژە بەوە دەدات، نەخۆشخانەی (شۆڕش-هێتیت) دەتوانێت خزمەتی زیاتر لە 250 هەزار دانیشتووی ناوچەکە بکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نەخۆشخانەی (شۆڕش-هێتیت)ی گشتی لە شارەدێی دێرەلووک لە قەزای ئامێدی سەر بە پارێزگای دهۆک كردەوە.

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، لەبارەی کردنەوەی نەخۆشخانەکە، بڵاویکردووەتەوە "نەخۆشخانەیەکی 100 قەرەوێڵەییمان بە گوژمەی 43 ملیۆن دۆلار لە شارەدێی دێرەلووکی سەر بە قەزای ئامێدی کردەوە. "

سەرۆکی حکوومەت باسی لەوەش کردووە "نەخۆشخانەی (شۆرەش-هێتیت) خزمەتی زیاتر لە 250 هەزار دانیشتووی ناوچەکە دەکات و بەڵێنێکی دیکەمانە کە جێبەجێمان کرد، سەرەڕای هەموو هەوڵەکان بۆ پەکخستنی پێشکەوتنمان."