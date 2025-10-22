سەرۆک وەزیران: ئامێدی و هەموو ناوچەکانی کوردستان لە پڕۆژەکانمان سوودمەند دەبن

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی دووپاتی دەکاتەوە، هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان دەنگ بە کاندیدانی پارتی بدەن، دەتوانن باشتر خزمەتی هەمووان بکەن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان؛ لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ بێوار حلمی، پەیامنێری کوردستان24، باسی لە سەردانەکەی بۆ دەڤەری ئامێدی و بانگەشەی پارتی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق کرد.

لە وەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی گرنگیی ئەو پڕۆژانەی لە سنووری ئامێدی جێبەجێ کراون، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی ڕایگەیاند، خەڵکی دەڤەری ئامێدی قوربانییەکی زۆریان داوە و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش هەموو خزمەتگوزارییەکیان پێشکەش دەکات، چونکە شایستەی باشترین خزمەتگوزارین.

لەبارەی بانگەشەی هەڵبژاردنیش، مەسرور بارزانی گوتی " لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکان، داواکارین لە هاووڵاتییان متمانەیان بە کاندیدەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ببەخشن تا بتوانن بە شێوەیەکی کاریگەرتر بەرگری لە مافەکانیان بکەن."

جێگری سەرۆکی پارتی دووپاتی کردەوە، دەنگدانی خەڵک بە کاندیدانی پارتی، دەبێتە هۆی ئەوەی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت بە شێوەیەکی بەرفراوانتر پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان پێشکەش بە خەڵکی ئامێدی و هەموو ناوچەکانی دیکەی کوردستان بکات.