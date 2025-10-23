بەرپرسێکی پێشووی ڕژێمی ئەسەد دەستگیرکرا

پێش 3 کاتژمێر

لە درێژەی هەڵمەتی دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی دەستیان لە تاوانەکانی سەردەمی ڕژێمی پێشوودا هەبووە، وەزارەتی ناوخۆی سووریا دەستگیرکردنی لیوایەکی پێشوو، ئەکرەم سەلوم عەبدوڵڵای ڕاگەیاند. ناوبراو تۆمەتبارە بە ئەنجامدانی پێشێلکاریی توند لە زیندانی بەدناوی سێدنایە، بەتایبەتی سەرپەرشتیکردنی "ژوورە خوێیەکان".

بەگوێرەی بەیاننامەی وەزارەتی ناوخۆ، کە ئاژانسی هەواڵی فەرمیی سووریا (سانا) بڵاوی کردووەتەوە، ئۆپەراسیۆنەکە ئەمڕۆ چوارشەممە لەلایەن لقی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە پارێزگای دیمەشق و دوای کاری وردی هەواڵگری و چاودێریی بەردەوام ئەنجامدراوە، لە ئەنجامدا شوێنی عەبدوڵڵا دەستنیشان کراوە و دەستگیر کراوە.

ئەم هەنگاوە بەشێکە لە هەڵمەتێکی فراوانتر بۆ دەستگیرکردن و لێپرسینەوە لەو کەسانەی لە سەردەمی ڕژێمی بەشار ئەسەددا دەستیان لە ئەنجامدانی تاوان و پێشێلکارییەکاندا هەبووە.