مەسرور بارزانی: پێویستە ئاو بەفیڕۆی نەدەین و دەستی پێوە بگرین

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە؛ ڕایگەیاند "زۆر گرنگە ئاو و ئەو نیعمەتەی خوای گەورە بە ئێمەی داوە بە باشترین شێوە سوودی لێ وەربگرین و بەفیڕۆی نەدەین و دەستی پێوە بگرین. ئێمە ماوەیەکی زۆرەوە هەستمان بەوە کردووە بە فراوانبوونی شارەکان و زیادبوونی داواکاریی خەڵک بۆ ئاو، پێویستیمان بەوەیە، پڕۆژەی ئاو بگاتە هەموو شار و شارۆچکە و گوندەکان."

